Un racconto musicale che esplora le sfumature di relazioni complesse, desideri, solitudine e ribellione. Il 2 maggio 2025 segnala una data importante per il panorama musicale italiano: Elodie pubblica “MI AMI MI ODI“, il suo progetto discografico più personale e maturo, che arriva a diciotto mesi di distanza dal precedente clubtape “RED LIGHT”.

L’album, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in diversi formati fisici, si compone di 12 tracce che raccontano l’autenticità dell’artista attraverso sonorità che spaziano tra urban, elettronica, pop e R&B. Un progetto che, come dichiarato dalla stessa Elodie, rappresenta il suo lavoro “più personale e autentico”, in cui si è messa “più a nudo, senza filtri”.

Quattro personalità, un’unica voce

L’unicità di questo progetto si esprime anche visivamente: le quattro diverse cover dell’album rappresentano i quattro atti che strutturano l'”Elodie The Stadium Show“, ognuno dedicato alle diverse sfaccettature della personalità dell’artista:

Erotica

Magnetica

Audace

Galattica

Quattro dimensioni che raccontano l’evoluzione artistica di una delle voci più potenti e versatili del panorama musicale italiano contemporaneo.

Un percorso di hit già consolidate

Nel disco troviamo brani già noti al pubblico come “Dimenticarsi alle 7“, presentato alla 75ª edizione del Festival di Sanremo e già certificato oro, “Black Nirvana” (disco di platino) e “Feeling” con Tiziano Ferro, unica collaborazione di un nome affermato presente nel progetto. Da segnalare anche la presenza di Lorenzza, giovane promessa della nuova scena musicale, nel brano “In Grado”.

“Mi ami mi odi è il mio album più personale. Ho messo dentro tutto: le mie fragilità, la mia forza, la mia rabbia e la mia sensualità. Dentro ci sono le mie notti, le contraddizioni che mi porto dentro e la mia idea di amore: imperfetto, caotico, ma sempre sincero“, confessa Elodie, sottolineando la speranza che chiunque ascolti l’album possa rispecchiarsi, emozionarsi e sentirsi compreso.

Gli eventi speciali per i fan

In occasione del lancio dell’album, Elodie ha programmato due appuntamenti speciali per incontrare i suoi fan:

3 maggio a Napoli (Piazza San Pasquale, dalle 12 alle 16)

(Piazza San Pasquale, dalle 12 alle 16) 8 maggio a Milano (Piazza Bruno Buozzi, dalle 18 alle 21)

Questi eventi, denominati “The Album Party“, permetteranno ai fan di incontrare l’artista in un contesto più intimo prima dei grandi eventi negli stadi.

La rivoluzione degli stadi

L’elemento che segna un traguardo storico nella carriera di Elodie è rappresentato dalle due date dell'”Elodie The Stadium Show“, prodotte da Vivo Concerti:

8 giugno allo Stadio San Siro di Milano

di Milano 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli

Quest’ultima data rappresenta un primato significativo: Elodie sarà la prima donna a esibirsi sul palco dello stadio napoletano, segnando un momento storico per la musica italiana al femminile.

Gli show negli stadi saranno strutturati in quattro atti distinti, ognuno dedicato a una delle personalità di Elodie, con la partecipazione della DJ e produttrice di fama internazionale Nina Kraviz come special guest in uno dei quattro segmenti dello spettacolo.

Un’artista multiforme

Il 2025 vede Elodie protagonista anche in altri ambiti artistici. Sarà tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma e prosegue il suo percorso nel mondo del cinema con un ruolo nel film “Fuori“, diretto da Mario Martone, in concorso al Festival di Cannes 2025. Questo si aggiunge all’uscita, avvenuta il 13 marzo, del film “Gioco pericoloso” diretto da Lucio Pellegrini, in cui Elodie è protagonista.

Numeri che parlano

I risultati raggiunti da Elodie negli ultimi anni sono straordinari:

41 dischi di platino

5 dischi d’oro

Oltre 3,9 miliardi di stream complessivi

complessivi 3,8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify

Il suo precedente album “Ok. Respira” è stato l’album di un’artista femminile più ascoltato del 2023 secondo la classifica annuale FIMI/GfK, totalizzando oltre 875,2 milioni di stream.

La tracklist completa

Odio Amore Chimico (prodotto da Wolvs) Thaurus (prodotto da B-CROMA, Chef P) 1 Ora (prodotto da Lvnar) Di Nuovo (prodotto da Lvnar) Mi Ami Mi Odi (prodotto da Dardust, Cripo) Cuore Nero (prodotto da Cripo) Dimenticarsi alle 7 (prodotto da Hunter / Game) Black Nirvana (prodotto da ITACA) Muah (prodotto da Simon Says!) Feeling feat. Tiziano Ferro (prodotto da Golden Years) In Grado feat. Lorenzza (prodotto da Golden Years) Raro (prodotto da Matteo Cantaluppi)

Interprete, performer e attrice, Elodie conferma con questo progetto la sua natura di artista eclettica, capace di raccontare la versatilità del proprio talento nelle molteplici declinazioni dell’arte dello spettacolo. Con una carriera che abbraccia musica, cinema e impegno sociale, continua a sorprendere e a conquistare il cuore dei suoi fan, facendo della sua autenticità e della sua evoluzione artistica il suo marchio distintivo.