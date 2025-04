Dodge Charger: in arrivo le motorizzazioni V8 Hemi?

L’anno prossimo, stando alle indiscrezioni, la nuova Dodge Charger potrebbe essere equipaggiata con le redivive motorizzazioni V8 a benzina, note anche come Hemi. La gamma, quindi, dovrebbe essere ampliata al propulsore a benzina 5.7 V8 aspirato da 420 CV, nonché all’unità 6.4 V8 “Apache” aspirata da 550 CV di potenza.

Il top di gamma della nuova Dodge Charger, invece, sarà rappresentato dalle sportive declinazioni con il motore a benzina 6.2 V8 Supercharged, ovvero sovralimentato mediante compressore volumetrico e soprannominato anche “Hellcat” per la potenza brutale.

Per quanto riguarda l’attuale motorizzazione a benzina 3.0 “Hurricane” a sei cilindri in linea, non è escluso che possa essere utilizzata per la futura configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Le suddette novità, infine, non saranno previste solo per la Dodge Charger con la carrozzeria coupé, ma anche per la variante berlina.