De Pascale su Radio Cusano Campus: “Rivedere il Green Deal senza perdere la missione europea”

“Il Green Deal va rivisto, ma senza perdere di vista la missione storica dell’Europa“. Con queste parole Michele De Pascale, presidente dell’Emilia Romagna, è intervenuto a Calibro 8 su Radio Cusano Campus, affrontando uno dei temi più caldi del dibattito politico-economico attuale: la necessità di conciliare sostenibilità ambientale e competitività industriale.

Il ruolo dell’Italia nella transizione ecologica

L’esponente del Partito Democratico ha messo in evidenza come, nonostante l’Italia rappresenti solo lo 0,6% delle emissioni globali, il nostro Paese possa giocare un ruolo molto più significativo nella ricerca di soluzioni concrete. “L’Italia è circa lo 0,6% delle emissioni mondiali, siamo lo 0,6% del problema, ma siamo molto di più dello 0,6% della soluzione“, ha dichiarato De Pascale, sottolineando come l’ingegneria italiana e le imprese nazionali, pur pagando l’energia più degli altri Paesi, abbiano investito significativamente nella riduzione dei consumi e nell’ecosostenibilità.

Una posizione che dimostra come il Green Deal europeo, pur necessitando di revisioni, non debba essere abbandonato ma piuttosto ricalibrato per permettere alle eccellenze industriali italiane di continuare a competere sui mercati internazionali.

Un modello da esportare, non un sacrificio fine a se stesso

“Noi possiamo rappresentare veramente un faro nel mondo di come si fa una transizione razionale e concreta, però dobbiamo dimostrare che la facciamo senza perdere competitività“, ha continuato il presidente dell’Emilia Romagna, introducendo un concetto fondamentale: la transizione ecologica ha senso solo se diventa un modello replicabile a livello globale.

De Pascale ha infatti evidenziato un rischio concreto: “Se noi facciamo la transizione e le nostre imprese rimangono competitive, abbiamo la speranza che qualcuno nel mondo ci copi; se invece distruggiamo il nostro tessuto industriale non ci copierà nessuno e, quindi, avremo fallito comunque“.

Un fallimento che, secondo il governatore, avrebbe conseguenze devastanti non solo per l’economia italiana ma per l’intero pianeta, poiché “il mondo continuerà ad emettere una quantità di CO2 che alla lunga diventa incompatibile con la vita su questo pianeta, questo è un fatto scientifico, oggettivo“.

Criticità del precedente approccio europeo

Nel corso dell’intervista, De Pascale ha espresso anche critiche verso l’operato della precedente Commissione von der Leyen, affermando che le norme messe in campo, pur con l’apporto dei socialisti, non sono riuscite a tenere insieme adeguatamente “tutele sociali e tutele ambientali“, come invece sostenuto dal ministro Antonio Tajani.

Per il presidente dell’Emilia Romagna, l’Europa non può rinunciare al suo ruolo di protagonista nella manifattura internazionale, e a maggior ragione non può farlo l’Italia, che rimane “la seconda manifattura d’Europa” e una “potenza industriale nonostante tante scelte nazionali ed europee sbagliate“.

Il caso emblematico della ceramica emiliana

A sostegno della sua tesi, De Pascale ha portato l’esempio concreto del distretto ceramico dell’Emilia Romagna, eccellenza mondiale che “a metro quadrato di piastrelle emette meno di tutti nel mondo“. Se questo settore venisse penalizzato dalle politiche europee e costretto a ridurre la produzione, i concorrenti come la Turchia potrebbero raddoppiare la loro produzione in tempi brevi, con il risultato paradossale di un aumento delle emissioni globali di CO2.

Un esempio che chiarisce come politiche ambientali mal calibrate possano produrre l’effetto opposto a quello desiderato, penalizzando chi ha già investito in sostenibilità e favorendo chi produce con standard ambientali inferiori.

La specificità della CO2 rispetto ad altri inquinanti

De Pascale ha concluso con un’importante precisazione scientifica: “La CO2 non è come il particolato o le polveri sottili, dove ognuno si respira le sue“. Questa osservazione sottolinea la natura globale della sfida climatica: le emissioni di anidride carbonica hanno un impatto planetario indipendentemente da dove vengono prodotte.

Per questo motivo, secondo il presidente dell’Emilia Romagna, è fondamentale adottare un approccio che consideri gli effetti complessivi delle politiche ambientali, evitando soluzioni che, pur riducendo le emissioni in Europa, porterebbero a un aumento delle stesse a livello globale a causa della delocalizzazione produttiva.

Un equilibrio complesso ma necessario, che richiede una revisione attenta del Green Deal per mantenerlo efficace e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale, senza perdere di vista l’obiettivo finale: ridurre concretamente le emissioni globali preservando al contempo la competitività del sistema produttivo europeo.