Nella vivace puntata di ieri di “Mattina 24”, il programma di approfondimento condotto da Lorenzo Di Bello su Rai 3, si è sviluppato un dialogo di notevole spessore su temi cruciali dell’attualità economica e geopolitica che stanno ridefinendo il ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale.

Il salotto televisivo ha ospitato figure di primo piano come l’economista Ezio Stellato e l’ex direttore de Il Messaggero Martinelli, che hanno offerto una lettura articolata delle sfide contemporanee, dalle tensioni commerciali alle politiche di inclusione sociale, fino alle crisi diplomatiche che stanno ridisegnando gli equilibri mondiali.

Dazi commerciali: necessità o protezionismo?

Il dibattito è entrato nel vivo con un’analisi approfondita sui dazi commerciali, strumenti economici tornati prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni. Stellato ha sottolineato come questi meccanismi, se ben calibrati, possano rappresentare “un’opportunità per riequilibrare condizioni di partenza fortemente sbilanciate tra economie con diverse velocità di sviluppo”.

“Non si tratta di mero protezionismo”, ha precisato l’economista, “ma di creare un terreno di gioco equo dove le imprese italiane possano competere senza subire la concorrenza sleale di paesi che non rispettano standard ambientali e sociali comparabili ai nostri”.

Durante la discussione è stato ripreso il celebre esempio della matita di Milton Friedman, utilizzato per illustrare come il libero mercato consenta una cooperazione globale tra soggetti economici che, pur non conoscendosi, contribuiscono collettivamente alla realizzazione di beni comuni. Un modello che oggi trova sostenitori anche in figure visionarie come Elon Musk, promotore di un’economia aperta basata sull’innovazione tecnologica.

L’inclusione sociale come imperativo economico

Parallelo al tema dei dazi, il programma ha esplorato l’importanza dell’inclusione sociale come pilastro di una società economicamente sostenibile. Martinelli ha evidenziato come le politiche inclusive non siano meramente una questione etica, ma rappresentino una concreta opportunità per il sistema paese.

“Garantire pari dignità e concrete possibilità alle persone con disabilità significa liberare energie creative e produttive finora sottoutilizzate,” ha commentato l’ex direttore. “È un investimento sul capitale umano che genera valore aggiunto per l’intera economia.”

I due temi, apparentemente distanti, sono stati ricondotti a un principio unificante: la necessità di creare opportunità reali per chi parte svantaggiato, che si tratti di imprese nazionali in difficoltà nella competizione globale o di cittadini che affrontano barriere sociali e culturali.

La crisi energetica spagnola e il ruolo strategico dell’Italia

La trasmissione ha dedicato ampio spazio all’emergenza energetica in Spagna, colpita da un esteso blackout che ha messo in luce le vulnerabilità dell’infrastruttura energetica europea. In questo contesto, è emerso il potenziale ruolo dell’Italia come:

Hub strategico per l’approvvigionamento energetico del continente

Modello di gestione delle crisi infrastrutturali

Ponte tra produttori mediterranei e consumatori dell’Europa centrale

Gli ospiti hanno concordato sulla necessità di accelerare gli investimenti in reti energetiche resilienti capaci di rispondere agli shock sistemici che potrebbero diventare più frequenti nel prossimo futuro.

L’Italia come mediatore nei conflitti internazionali

L’ultima parte del dibattito si è concentrata sulla delicata situazione internazionale e sul contributo italiano nei tavoli diplomatici. Di Bello ha evidenziato come la diplomazia italiana stia lavorando intensamente per promuovere una soluzione negoziata dei conflitti in corso.

“Il nostro paese sta riscoprendo la sua vocazione storica al dialogo e alla pace,” ha sottolineato il conduttore, “mettendo a frutto decenni di esperienza nella mediazione internazionale per facilitare percorsi di de-escalation.”

Stellato ha aggiunto che questo posizionamento non risponde solo a principi etici, ma anche a interessi economici concreti: “Un’Italia protagonista nei processi di pacificazione è anche un’Italia che può presentarsi come partner commerciale affidabile in aree geografiche strategiche per il nostro export.”

“Mattina 24” si conferma così un appuntamento imprescindibile per comprendere le sfide globali contemporanee, offrendo analisi puntuali e prospettive autorevoli su questioni che definiranno il futuro economico e geopolitico del paese.