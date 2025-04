Il regista Pupi Avati riceverà il Premio alla Carriera durante la 70ª edizione dei Premi David di Donatello, in programma mercoledì 7 maggio negli studi di Cinecittà. La cerimonia sarà trasmessa in prima serata su Rai 1, in 4K su Rai4K (canale 210 di Tivùsat), in streaming su RaiPlay e in diretta su Rai Radio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico. Presentano la serata Elena Sofia Ricci e Mika.

Un omaggio a sessant’anni di cinema

L’Accademia del Cinema Italiano ha scelto di celebrare un autore che ha attraversato oltre cinquant’anni di storia del cinema italiano. Come spiegato dalla Presidente e Direttrice Artistica Piera Detassis, Pupi Avati è:

“Talento poliedrico di regista, scrittore, sceneggiatore, musicista e produttore… ha raccontato il tempo perduto della provincia, con i suoi mostri, le sue malinconie, ma anche la voglia di riscatto”.

Autore del gotico padano con titoli come La casa dalle finestre che ridono, ha saputo trasformare la memoria personale in storie corali, intrecciando amicizia, famiglia, poesia e speranza.

Una carriera tra generi, stili e generazioni

Pupi Avati debutta nel 1968 con Balsamus, l’uomo di Satana. È l’inizio di un percorso che spazia tra:

Horror e gotico (Il signor Diavolo)

(Il signor Diavolo) Commedia nostalgica (Una gita scolastica)

(Una gita scolastica) Dramma familiare (Il papà di Giovanna)

(Il papà di Giovanna) Satira, noir, film storici e biopic (Dante, La quattordicesima domenica del tempo ordinario)

Tra i titoli più noti:

Regalo di Natale (1986)

Storia di ragazzi e di ragazze (1989)

Il cuore altrove (2003)

Lei mi parla ancora (2021)

Ha collaborato con attori iconici del cinema italiano: Lino Capolicchio, Carlo Delle Piane, Silvio Orlando, Renato Pozzetto, Neri Marcorè, Alba Rohrwacher, fino alla stessa Elena Sofia Ricci.

I riconoscimenti lungo la strada

Nel corso della sua carriera, Pupi Avati ha ricevuto numerosi premi:

David di Donatello per la Miglior sceneggiatura (Storia di ragazzi e di ragazze)

(Storia di ragazzi e di ragazze) David Luchino Visconti (1995)

(1995) David per la Miglior regia (Il cuore altrove, 2003)

(Il cuore altrove, 2003) Nastro d’Argento al Miglior soggetto (Il Signor Diavolo)

E molteplici candidature, tra cui:

La rivincita di Natale

Il papà di Giovanna

Lei mi parla ancora

Gli altri premi speciali del 2025

Accanto al Premio alla Carriera a Pupi Avati, l’edizione 2025 dei David di Donatello ha già annunciato altri riconoscimenti:

David Speciale a Ornella Muti

a David dello Spettatore a Diamanti di Ferzan Özpetek

a Diamanti di Miglior Film Internazionale ad Anora di Sean Baker

