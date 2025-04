Cucine da incubo il 27 aprile: Cannavacciuolo a San Severo su Sky Uno

Domenica 27 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, nuovo appuntamento con Cucine da incubo, il programma che vede Antonino Cannavacciuolo impegnato a trasformare ristoranti in difficoltà. Questa settimana, lo Chef approda in Puglia, a San Severo (Foggia), per aiutare il locale “La tavola di Simona”.

Un locale kitsch e in crisi

Al suo arrivo, Cannavacciuolo si trova davanti a una sala decorata in modo eccentrico, piena di foto di Simona, la titolare e cuoca del ristorante. Simona gestisce il locale con Erika, amica e cantante neomelodica.

Il ristorante sembra funzionare solo durante le serate musicali, in cui Erika e il cameriere Antonio si esibiscono anche in performance da ballerini brasiliani.

Dietro le apparenze, però, ci sono:

Litigi continui tra Simona ed Erika

tra Simona ed Erika Accuse reciproche : Simona “sa solo cucinare”, Erika “pensa solo ai social”

: Simona “sa solo cucinare”, Erika “pensa solo ai social” Mancanza di professionalità e confusione nella gestione

La missione di Cannavacciuolo

In questo episodio di Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo, forte delle sue 8 Stelle Michelin e della sua esperienza imprenditoriale, dovrà:

Insegnare a Simona ed Erika l’importanza di cura, impegno e fatica nella gestione di un ristorante

nella gestione di un ristorante Valutare menù e servizio

Fornire consulenze pratiche e consigli gestionali

Come sempre, tutto partirà da un’esperienza diretta: lo Chef assaggerà i piatti, osserverà lo staff al lavoro e individuerà i problemi principali da correggere.

Ristrutturazione completa e nuova apertura

Il ristorante subirà anche un makeover totale:

Restyling completo degli interni

degli interni Atmosfera più accogliente e funzionale

e funzionale Spazi pensati a misura di cliente

Una trasformazione veloce ma profonda, che darà nuova vita al locale e offrirà un punto di partenza solido per il rilancio.

Le prossime tappe di Cucine da incubo

Dopo l’avventura pugliese, Cucine da incubo continuerà il suo viaggio tra ristoranti in crisi. Le prossime tappe saranno:

Ciampino (Roma)

(Roma) Robbiate (Lecco)

(Lecco) Montella (Avellino)

Ogni nuova puntata porterà nuove sfide e nuove storie di riscatto.