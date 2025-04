Dal 27 aprile, ogni domenica alle 15:00 su Food Network (canale 33) e in streaming su discovery+, arriva una nuova avventura culinaria con Ruben Bondì: Cucina al mare con Ruben. Una serie che unisce mare, tradizione e cucina, ambientata nello scenario incantevole di Portovenere, uno dei gioielli più suggestivi della Liguria.

A bordo di una barca, tra sapori e racconti

Questa volta Ruben non cucina in città, ma prende il largo. A bordo di una barca a vela, navigherà lungo la costa ligure, andando alla scoperta del pesce fresco e degli ingredienti locali.

Con lui ci sono sempre Giorgia e Manolo, i suoi inseparabili assistenti. Insieme visiteranno i mercati locali, parleranno con i pescatori, ascolteranno le storie delle persone del posto.

Ogni tappa è l’occasione per raccontare un piatto, ma anche per riscoprire tradizioni e sapori autentici.

Cucinare con vista mare

In ogni episodio, Ruben prepara ricette a base di pesce, usando solo ciò che trova sul momento: prodotti semplici, freschi, legati alla stagionalità e al territorio. Il suo stile resta quello diretto e senza fronzoli, fatto di passaggi chiari, gusto deciso e spontaneità.

Cucinare all’aperto, con il mare sullo sfondo, aggiunge qualcosa in più. È un’esperienza che unisce sensorialità e territorio: il rumore delle onde, l’odore del pesce appena pescato, il sole sulla pelle mentre si gira una padella.

Tra storie e tradizioni liguri

Ma non è solo cucina: il programma è anche un viaggio culturale nella Liguria più vera. Ruben si lascia guidare da:

Racconti di anziani e pescatori

Tradizioni tramandate da generazioni

Ricordi legati alla tavola

Ogni episodio diventa così una piccola narrazione, dove si intrecciano vita quotidiana e sapori di mare. Si parla della storia dei piatti tipici, di come sono nati, di come sono cambiati, e di come si preparano oggi senza perdere autenticità.

Un programma che sa di estate

CUCINA AL MARE CON RUBEN è una produzione Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. Oltre alla programmazione su Food Network canale 33, le puntate sono disponibili anche su discovery+ subito dopo la messa in onda.

Un format pensato per chi ama la cucina vera, quella semplice ma fatta bene. E per chi ha voglia di sole, mare e vacanze, anche solo con gli occhi.