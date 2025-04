Chi potrebbe essere il prossimo Papa: gli otto nomi in vista del Conclave

Il Conclave si avvicina e cresce l’attenzione su chi potrebbe succedere a Papa Francesco. Anche se non c’è una data ufficiale, i cardinali iniziano a valutare i profili più adatti a guidare la Chiesa cattolica in un momento complesso.

Degli attuali 138 cardinali elettori:

110 sono stati nominati da Papa Francesco

sono stati nominati da Papa Francesco 24 da Benedetto XVI

da Benedetto XVI 6 da Giovanni Paolo II

Nonostante questo squilibrio numerico, non esiste un vero blocco unito: molti di questi cardinali non si conoscono e hanno visioni anche molto diverse.

Vediamo ora gli otto nomi più citati, divisi per area di appartenenza:

L’area progressista: in continuità con Francesco

Matteo Maria Zuppi

69 anni

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Molto vicino alla Comunità di Sant’Egidio

Rappresenta una Chiesa attenta alle periferie

Ha avuto molta visibilità negli anni scorsi, ma oggi la sua candidatura appare meno forte.

Pietro Parolin

70 anni

Segretario di Stato Vaticano

Esperto di diplomazia, ha seguito l’accordo con la Cina

Ha esperienza ma poca attività pastorale. Alcuni vedono la sua figura troppo legata alla burocrazia.

Luis Antonio Tagle

67 anni

Filippino, con origini cinesi

Ex prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

È chiamato “il Francesco asiatico”. Ha posizioni aperte, ma in certi casi difende anche principi tradizionali. Molto apprezzato da chi vuole una Chiesa più universale.

Jean-Marc Aveline

66 anni

Arcivescovo di Marsiglia

Attento al dialogo interreligioso e ai migranti

Ha convinto Papa Francesco a visitare Marsiglia nel 2023. Potrebbe durare a lungo, ma non tutti sono pronti a sostenerlo già ora.

L’area conservatrice: tra tradizione e fermezza

Pierbattista Pizzaballa

59 anni

Patriarca latino di Gerusalemme

Profilo sobrio, legato alla tradizione

Conosce bene il Medio Oriente. È apprezzato per il suo equilibrio e per come comunica su situazioni complesse.

Péter Erdö

72 anni

Arcivescovo di Budapest

Forte opposizione al celibato facoltativo e alle unioni omosessuali

È un intellettuale, molto rispettato. Viene da un contesto difficile: la sua famiglia fuggì durante l’invasione sovietica del 1956.

Malcolm Ranjith

77 anni

Arcivescovo di Colombo (Sri Lanka)

Parla 10 lingue

Con un profilo più classico, piace a chi vorrebbe un ritorno a uno stile più simile a Benedetto XVI.

Fridolin Ambongo Besungu

64 anni

Arcivescovo di Kinshasa

Critico verso l’apertura alle benedizioni per coppie omosessuali

Rappresenta una Chiesa africana in crescita. Alcuni lo vedono come un ponte verso il futuro, anche se non è tra i favoriti.

Una scelta ancora aperta

Il prossimo Papa dovrà ottenere almeno 92 voti su 138. Un numero alto che impone compromessi e scelte condivise.

Potrebbe emergere uno dei nomi noti oppure un candidato più defilato. Come sempre accade, il Conclave resta imprevedibile.

In un mondo in rapido cambiamento, la scelta del nuovo Pontefice sarà decisiva non solo per la Chiesa ma anche per il ruolo che essa gioca nel panorama globale.