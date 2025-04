Quando inizia il conclave: date, regole e cosa aspettarsi

Cos’è il conclave

Il conclave è il processo con cui i cardinali della Chiesa cattolica eleggono un nuovo Papa. Il termine deriva dal latino cum clave, che significa “con chiave”, indicando l’isolamento dei cardinali durante le votazioni. Questa procedura è stata istituita per garantire che l’elezione avvenga in un ambiente protetto da influenze esterne, permettendo ai cardinali di decidere secondo coscienza e ispirazione spirituale.

Quando inizia il conclave 2025

Papa Francesco è deceduto il 21 aprile 2025. I funerali si sono tenuti il 26 aprile. Secondo le norme vaticane, il conclave deve iniziare tra 15 e 20 giorni dopo la morte del Papa. Pertanto, l’inizio è previsto tra il 6 e il 10 maggio 2025.

La Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico dal 28 aprile per preparare l’evento. Durante questo periodo, i tecnici installeranno le necessarie strutture temporanee, tra cui i seggi per i cardinali, l’altare e i sistemi che garantiranno la segretezza delle votazioni.

Chi partecipa

Al conclave partecipano i cardinali con meno di 80 anni al momento della morte del Papa. Nel 2025, sono 135 i cardinali elettori. Durante il conclave, vivranno nella Domus Sanctae Marthae e si riuniranno quotidianamente nella Cappella Sistina per le votazioni.

Composizione del collegio cardinalizio

I 135 cardinali elettori provengono da tutti i continenti, riflettendo l’universalità della Chiesa cattolica. Papa Francesco, durante il suo pontificato, ha creato cardinali da regioni precedentemente poco rappresentate, ampliando significativamente la diversità geografica del collegio cardinalizio.

Come funziona il conclave

Fasi principali

Messa “Pro eligendo Romano Pontifice”: celebrazione iniziale per invocare lo Spirito Santo. Ingresso nella Cappella Sistina: i cardinali entrano e viene pronunciato l’“Extra omnes”, escludendo tutti gli estranei. Giuramento di segretezza: i cardinali giurano di mantenere il segreto su tutto ciò che avviene. Votazioni: fino a quattro al giorno (due al mattino e due al pomeriggio). Fumata: dopo ogni sessione, le schede vengono bruciate; il fumo nero indica nessuna elezione, il fumo bianco annuncia l’elezione del nuovo Papa.

Regole di voto

Maggioranza richiesta : due terzi dei voti.

: due terzi dei voti. Ballottaggio: se dopo 33 votazioni non si raggiunge un accordo, si procede a un ballottaggio tra i due candidati più votati, mantenendo la necessità della maggioranza qualificata.

Il processo di votazione

Ogni cardinale riceve una scheda rettangolare con la scritta “Eligo in Summum Pontificem” (“Eleggo come Sommo Pontefice”). Sotto questa frase, il cardinale scrive il nome del suo candidato, cercando di alterare la propria calligrafia per mantenere l’anonimato. I cardinali procedono uno alla volta verso l’altare, dove pronunciano un giuramento e depositano la scheda piegata nell’urna.

Sicurezza e riservatezza

Durante il conclave, vengono adottate severe misure di sicurezza per prevenire interferenze esterne. La Cappella Sistina viene sottoposta a controlli per rilevare eventuali dispositivi di registrazione, e i cardinali non possono utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. Questa isolamento è fondamentale per garantire che l’elezione avvenga in un ambiente di preghiera e discernimento spirituale.

Cosa succede dopo l’elezione

Una volta eletto, il nuovo Papa:

Accetta l’incarico con la formula “Accepto“

Sceglie un nome papale

Si veste con la veste bianca nella “Sala delle Lacrime”

Viene annunciato al mondo con la formula “Habemus Papam” dal balcone della Basilica di San Pietro

La prima benedizione “Urbi et Orbi”

Dopo l’annuncio, il nuovo Pontefice si affaccia alla loggia centrale della Basilica di San Pietro per impartire la sua prima benedizione “Urbi et Orbi” (alla città e al mondo). Questo momento rappresenta il primo incontro tra il nuovo Papa e i fedeli, segnando l’inizio ufficiale del suo pontificato.

Conclusione

Il conclave del 2025 è un evento di grande importanza per la Chiesa cattolica e per i fedeli di tutto il mondo. Con l’inizio previsto tra il 6 e il 10 maggio, il mondo attende con interesse l’elezione del nuovo Pontefice, che guiderà la Chiesa in un periodo di sfide globali e trasformazioni sociali. L’elezione rappresenta non solo la continuità di una tradizione millenaria, ma anche un momento di riflessione sul futuro della Chiesa e sul suo ruolo nella società contemporanea.

