Como-Genoa: probabili formazioni e anteprima del match del 27 aprile 2025

Domenica 27 aprile 2025, alle ore 12:30, il Como ospita il Genoa allo stadio Giuseppe Sinigaglia per la 34ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono a quota 39 punti e cercano una vittoria per consolidare la salvezza e puntare a un piazzamento migliore in classifica.

Pre-partita: situazione delle squadre

Como: fiducia e continuità

Il Como arriva da tre vittorie consecutive e vuole proseguire la striscia positiva. L’allenatore Cesc Fabregas conferma il 4-2-3-1, con Douvikas unica punta, supportato da Ikoné, Nico Paz e Strefezza. A centrocampo, Caqueret e Da Cunha garantiscono equilibrio. In difesa, Vojvoda, Goldaniga, Kempf e Moreno proteggono il portiere Butez .

Genoa: cercasi riscatto

Il Genoa, reduce da una sconfitta contro la Lazio, cerca punti per evitare complicazioni in classifica. Con l’allenatore Patrick Vieira squalificato, sarà il vice Wilson a guidare la squadra. Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1, con Leali in porta; difesa composta da Sabelli, De Winter, Vasquez e Martin; centrocampo con Frendrup e Masini; trequartisti Norton-Cuffy, Thorsby e Vitinha; in attacco Pinamonti .

Precedenti e statistiche

Totale incontri in Serie A : 7

: 7 Vittorie Como : 1

: 1 Vittorie Genoa : 3

: 3 Pareggi: 3

L’unica vittoria del Como risale al 1° ottobre 1950 (3-2). Il Genoa è imbattuto in sei delle sette sfide contro il Como in Serie A .

Curiosità

Il Genoa non ha mai vinto a Como in Serie A: 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Como ha segnato l’86% dei suoi gol su azione, la percentuale più alta del campionato.

Il Genoa ha realizzato il 38% dei suoi gol di testa, record nella competizione .

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1)

Portiere : Butez

: Butez Difensori : Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno

: Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno Centrocampisti : Caqueret, Da Cunha

: Caqueret, Da Cunha Trequartisti : Ikoné, Nico Paz, Strefezza

: Ikoné, Nico Paz, Strefezza Attaccante : Douvikas

: Douvikas Allenatore: Cesc Fabregas

Genoa (4-2-3-1)

Portiere : Leali

: Leali Difensori : Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin

: Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin Centrocampisti : Frendrup, Masini

: Frendrup, Masini Trequartisti : Norton-Cuffy, Thorsby, Vitinha

: Norton-Cuffy, Thorsby, Vitinha Attaccante : Pinamonti

: Pinamonti Allenatore: Wilson (vice di Vieira)

Arbitro e diretta TV

La partita sarà diretta da Alberto Ruben Arena, all’esordio con il Genoa. Al VAR Pezzuto, AVAR Massa .

La diretta sarà trasmessa su DAZN.

Pronostico

Il Como è favorito grazie al buon momento di forma e al fattore campo. Il Genoa, invece, cerca di interrompere la serie negativa in trasferta.

Conclusione

La sfida tra Como e Genoa si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre motivate a ottenere punti importanti per la classifica. Il Como cercherà di sfruttare il momento positivo, mentre il Genoa dovrà superare le difficoltà recenti per tornare a fare risultato.