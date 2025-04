Como-Genoa 1-0: Strefezza regala la salvezza ai lariani

Gol decisivo nella ripresa

La partita è stata decisa al 59′ da un gol di Gabriel Strefezza, che ha finalizzato un’azione iniziata da Nico Paz e rifinita da Cutrone. Il Como ha mostrato grande solidità difensiva, concedendo poche occasioni al Genoa.​

Prestazione del Genoa

Il Genoa ha avuto alcune opportunità, come il palo colpito da Ahanor nel primo tempo, ma non è riuscito a concretizzare. La squadra di Vieira rimane a 39 punti in classifica.​

Classifica e prossimi impegni

Con questa vittoria, il Como sale a 42 punti, assicurandosi la permanenza in Serie A. Il Genoa dovrà attendere i risultati delle altre squadre per la salvezza matematica.​