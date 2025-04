Coding infanzia: tutto quello che c’è da sapere su questa materia trasversale

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di coding infanzia, un’espressione che potrebbe sembrare prematura se associata ai bambini più piccoli, ma che in realtà nasconde un mondo affascinante di opportunità educative. Introdurre i bambini al pensiero computazionale fin dai primi anni della scuola dell’infanzia significa fornire loro strumenti preziosi per sviluppare logica, creatività e capacità di risoluzione dei problemi. Non si tratta di imparare a programmare come veri e propri sviluppatori, ma di stimolare abilità cognitive e relazionali fondamentali per la crescita. Chi è interessato a portare questa metodologia nella propria scuola può considerare un corso coding per scuola infanzia, pensato appositamente per educatori e insegnanti che vogliono integrare il coding nel percorso formativo dei più piccoli.

Cosa si intende per coding infanzia

Il coding nell’infanzia è l’introduzione di concetti base della programmazione informatica ai bambini della scuola dell’infanzia, solitamente dai 3 ai 6 anni. Non si parla di scrivere codice in senso tecnico, ma di avvicinare i bambini al pensiero computazionale, ovvero la capacità di scomporre un problema in piccoli passi, individuare soluzioni e pianificare azioni in modo ordinato e logico.

Attraverso il gioco e attività creative, i bambini imparano a:

riconoscere sequenze e schemi;

sviluppare capacità logiche;

lavorare in gruppo per risolvere problemi;

usare il linguaggio per dare istruzioni chiare.

Tutto questo si realizza attraverso percorsi didattici strutturati ma ludici, che stimolano la curiosità e la voglia di esplorare. Il coding diventa quindi un’esperienza giocosa ma educativa, adatta anche ai più piccoli.

Perché il coding è una competenza trasversale importante

Parlare di coding infanzia non significa anticipare forzatamente l’apprendimento del digitale, ma offrire un’educazione completa e al passo con i tempi. Il coding è considerato una competenza trasversale, perché non riguarda solo l’informatica, ma coinvolge varie aree dello sviluppo.

Cognitivo : stimola il pensiero logico, la memoria, l’attenzione e la capacità di astrazione.

: stimola il pensiero logico, la memoria, l’attenzione e la capacità di astrazione. Linguistico : favorisce l’uso corretto e preciso del linguaggio per dare istruzioni.

: favorisce l’uso corretto e preciso del linguaggio per dare istruzioni. Sociale : rafforza la collaborazione tra pari, la negoziazione e il rispetto delle regole comuni.

: rafforza la collaborazione tra pari, la negoziazione e il rispetto delle regole comuni. Creativo: incoraggia la sperimentazione, la fantasia e l’esplorazione di soluzioni nuove.

Secondo le più recenti linee guida educative, il pensiero computazionale rappresenta una delle competenze chiave per il futuro. Introdurlo già nella scuola dell’infanzia permette di gettare basi solide per l’apprendimento futuro, in modo naturale e senza pressioni.

Metodi e strumenti per insegnare coding ai bambini

Insegnare coding infanzia richiede strumenti adeguati e approcci didattici specifici. L’obiettivo non è “fare lezione”, ma proporre esperienze coinvolgenti che stimolino l’apprendimento attraverso il gioco.

Storytelling interattivo : raccontare storie in cui i bambini devono “programmare” le azioni dei personaggi.

: raccontare storie in cui i bambini devono “programmare” le azioni dei personaggi. Percorsi logici : creare ambienti dove i bambini devono seguire o costruire sequenze per raggiungere un obiettivo.

: creare ambienti dove i bambini devono seguire o costruire sequenze per raggiungere un obiettivo. Robotica educativa : utilizzare robot programmabili (come Bee-Bot o Cubetto) che i bambini possono comandare con istruzioni semplici.

: utilizzare robot programmabili (come Bee-Bot o Cubetto) che i bambini possono comandare con istruzioni semplici. Laboratori creativi: costruzione di storie animate, giochi o percorsi su carta che simulano ambienti digitali.

Gli strumenti fisici possono essere combinati con materiali digitali, ma l’importante è che siano adatti all’età, colorati, sicuri e intuitivi. Non servono necessariamente dispositivi elettronici: spesso bastano una griglia sul pavimento, cartoncini colorati e fantasia.

Il coding unplugged: attività senza computer

Una delle forme più accessibili e immediate di coding infanzia è il coding unplugged, ovvero senza uso di dispositivi elettronici. Questo approccio permette di introdurre i concetti di base della programmazione in modo concreto e tangibile, sfruttando giochi di movimento, attività manuali e percorsi logici.

Ecco alcune attività unplugged adatte alla scuola dell’infanzia:

Giochi a sequenze : i bambini devono ordinare immagini secondo una logica (ad esempio, le fasi per lavarsi le mani).

: i bambini devono ordinare immagini secondo una logica (ad esempio, le fasi per lavarsi le mani). Programmare un compagno : un bambino dà istruzioni verbali a un altro per fargli compiere un percorso (es. “due passi avanti, gira a sinistra…”).

: un bambino dà istruzioni verbali a un altro per fargli compiere un percorso (es. “due passi avanti, gira a sinistra…”). Griglie logiche sul pavimento : per far muovere i bambini da una casella all’altra seguendo un percorso predefinito.

: per far muovere i bambini da una casella all’altra seguendo un percorso predefinito. Puzzle algoritmici: i bambini devono combinare pezzi per costruire un percorso o risolvere un enigma.

Il coding unplugged rende l’apprendimento inclusivo, stimolante e accessibile a tutte le scuole, anche in assenza di tecnologia.

App e giochi digitali per il coding nella scuola dell’infanzia

Quando si ha la possibilità di utilizzare dispositivi digitali, esistono molte app e giochi pensati proprio per il coding infanzia, con interfacce intuitive e grafiche accattivanti.

ScratchJr : una versione semplificata del famoso Scratch, adatta ai bambini dai 5 anni in su. Permette di creare storie animate trascinando blocchi di codice.

: una versione semplificata del famoso Scratch, adatta ai bambini dai 5 anni in su. Permette di creare storie animate trascinando blocchi di codice. Lightbot : un gioco-puzzle che insegna il concetto di istruzioni e funzioni in modo divertente.

: un gioco-puzzle che insegna il concetto di istruzioni e funzioni in modo divertente. Kodable : propone missioni colorate e giochi logici che insegnano il pensiero computazionale.

: propone missioni colorate e giochi logici che insegnano il pensiero computazionale. Tynker Junior: adatta anche ai più piccoli, con ambientazioni fiabesche e personaggi simpatici.

Queste app permettono di alternare attività digitali e analogiche, creando un ambiente di apprendimento ricco e stimolante. L’uso della tecnologia va sempre mediato dalla presenza dell’insegnante, che guida i bambini nel corretto utilizzo e favorisce la riflessione su ciò che stanno facendo.

Come introdurre il coding nel curriculum scolastico

Inserire il coding infanzia nel curriculum scolastico non richiede una rivoluzione, ma un’integrazione consapevole e graduale. Ecco alcuni suggerimenti per farlo in modo efficace:

Formazione degli insegnanti: è fondamentale che educatori e docenti siano preparati. Partecipare a un corso coding per scuola infanzia è un buon punto di partenza per acquisire strumenti pratici e idee da portare in aula. Progettazione interdisciplinare: il coding può essere integrato nelle attività quotidiane di logica, motricità, linguaggio, musica e arte. Coinvolgimento del gruppo classe: le attività di coding funzionano meglio in piccoli gruppi, promuovendo la cooperazione e lo scambio di idee. Valutazione formativa: osservare i bambini durante le attività permette di cogliere miglioramenti in autonomia, attenzione, linguaggio e risoluzione dei problemi. Comunicazione con le famiglie: spiegare il valore del coding ai genitori è importante per favorire la continuità tra scuola e casa e abbattere eventuali diffidenze.

Il coding nell’infanzia non è una moda passeggera, ma un’opportunità educativa potente per preparare i bambini al mondo di domani. Attraverso giochi, racconti e attività pratiche, i più piccoli imparano a pensare in modo logico, creativo e collaborativo. Non serve essere esperti di tecnologia: con i giusti strumenti e un po’ di formazione, ogni educatore può diventare promotore di questa metodologia innovativa e stimolante.