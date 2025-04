Streaming in Italia: Angeli e demoni e The Last of Us dominano le classifiche di aprile 2025

Secondo l’ultima analisi di JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, “Angeli e demoni” e “The Last of Us” sono i titoli più visti in Italia nella settimana dal 21 al 27 aprile 2025.

Il film più visto: “Angeli e demoni” conquista la vetta

“Angeli e demoni“, tratto dal romanzo di Dan Brown e diretto da Ron Howard, trascina il pubblico tra i misteri della Roma più esoterica. Dopo la morte del Santo Padre, quattro cardinali vengono rapiti e una terribile minaccia incombe sul Vaticano. Tocca a Robert Langdon, docente di simbologia religiosa ad Harvard, decifrare una serie di indizi nascosti tra chiese e antichi cunicoli, in una corsa contro il tempo.

The Accountant e Diamanti completano il podio dei film

In seconda posizione troviamo “The Accountant” , thriller interpretato da Ben Affleck . Christian Wolff è un genio matematico con disturbi dello spettro autistico, coinvolto in una pericolosa rete di crimini finanziari.

, thriller interpretato da . è un genio matematico con disturbi dello spettro autistico, coinvolto in una pericolosa rete di crimini finanziari. Terzo posto per “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, un’opera intensa e visionaria che celebra la forza del femminile attraverso una storia di solidarietà e creatività.

Top 10 film più visti in streaming in Italia

Angeli e demoni (Prime Video) The Accountant (Prime Video, Sky, NOW, Infinity+) Diamanti (Sky, NOW) Havoc (Netflix) Oppenheimer (Netflix) Ash – Cenere mortale (Prime Video) The Substance (Paramount+) I due papi (Netflix) Late Night with the Devil – In onda con il Diavolo (Prime Video) Venom – The Last Dance (Prime Video)

The Last of Us ancora in testa tra le serie TV

“The Last of Us“, la serie distopica targata HBO, resta saldamente al primo posto grazie alla seconda stagione appena uscita su Sky e NOW. Ambientata vent’anni dopo il collasso della civiltà moderna, la serie segue il viaggio pericoloso di Joel e Ellie in un mondo devastato.

Black Mirror e The Handmaid’s Tale completano il podio delle serie TV

Secondo posto per “Black Mirror” , la serie antologica britannica che esplora i lati oscuri della tecnologia.

, la serie antologica britannica che esplora i lati oscuri della tecnologia. Terza posizione per “The Handmaid’s Tale – Il racconto dell’ancella”, intensa denuncia distopica sulle derive dell’estremismo.

Top 10 serie TV più viste in streaming in Italia

The Last of Us (Sky, NOW) Black Mirror (Netflix) The Handmaid’s Tale – Il racconto dell’ancella (TV8, Prime Video) Tu (Netflix) Scissione (Apple TV+) The Studio (Prime Video, Apple TV+) Adolescence (Netflix) Star Wars: Andor (Disney+) Good American Family (Prime Video) Étoile (Prime Video)

JustWatch conferma ancora una volta il suo ruolo di riferimento, permettendo agli utenti di scoprire dove guardare in streaming i loro film, serie TV ed eventi sportivi preferiti.