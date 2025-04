Domenica 27 aprile alle ore 9.00 su Rai 1, Check-up, il programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini, affronta un tema di grande attualità: il rapporto tra peso corporeo e salute.

Essere in sovrappeso è solo una questione estetica? Basta qualche chilo in più per parlare di rischio? La puntata cerca di rispondere con chiarezza, attraverso il contributo di medici e docenti esperti.

Sovrappeso: quando diventa un problema?

Il primo ospite è il Prof. Rolando Bolognino, docente di Scienze della Nutrizione e Dietetica Clinica all’Università Unitelma Sapienza di Roma. Con lui si parlerà di:

Differenze tra sovrappeso e obesità

Il ruolo dell’ indice di massa corporea (IMC)

Cosa misura davvero la bilancia: solo grasso o anche altri elementi?

Spesso, infatti, il peso corporeo non racconta tutto. Massa magra, ritenzione idrica, struttura ossea sono fattori che vanno considerati.

Chirurgia plastica post-dimagrimento

In alcuni casi, un dimagrimento importante può lasciare segni visibili sul corpo. A spiegare cosa può fare la chirurgia plastica sarà il Prof. Pietro Lorenzetti, docente all’Università degli Studi di Camerino.

Con l’aiuto di grafica 3D, illustrerà:

Gli interventi più richiesti dopo un forte calo di peso

Le aree del corpo più coinvolte

I benefici anche psicologici di questi interventi

Il cuore sotto sforzo: peso e salute cardiovascolare

Il Prof. Antonio Rebuzzi, primario di Cardiologia all’Università Cattolica di Roma, parlerà del legame tra peso e cuore. Un eccesso di chili può portare a:

Ipertensione

Aumento del colesterolo

Rischio maggiore di infarti e ictus

Il sovrappeso è quindi uno dei fattori di rischio principali per le malattie cardiovascolari, soprattutto quando associato a una vita sedentaria.

Articolazioni e postura: i rischi invisibili

Il Prof. Mario Tartarone, Direttore dell’Ortopedia all’Ospedale San Carlo di Nancy, farà luce su un altro effetto spesso trascurato: il peso sulle articolazioni.

Tra le problematiche più comuni:

Dolori alle ginocchia e alla schiena

Alterazioni della postura

Riduzione della mobilità

Anche in questo caso, pochi chili in più possono fare una grande differenza nel tempo.

Obesità e fattori di rischio

Con la Prof.ssa Clara Balsano, ordinario di Medicina Interna all’Università dell’Aquila, si analizzeranno i principali rischi legati all’obesità, tra cui:

Diabete di tipo 2

Problemi metabolici

Malattie respiratorie

Alcuni tipi di tumore

Uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata restano le armi migliori per prevenire queste patologie.

Quando il peso diventa una ferita psicologica

A chiudere la puntata sarà il Dott. Leonardo Mendolicchio, Direttore del Dipartimento Disturbi Alimentari dell’Ospedale Auxologico Piancavallo.

Il suo intervento affronta un aspetto fondamentale: la salute mentale. L’obesità, spesso considerata solo un problema fisico o estetico, può nascondere:

Sofferenza emotiva

Disturbi alimentari

Bassa autostima

Dietro un forte sovrappeso c’è spesso una psiche fragile, che merita attenzione, ascolto e cura.