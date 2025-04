Bologna-Inter 20 aprile 2025: probabili formazioni e anteprima

Domani, domenica 20 aprile 2025, alle ore 18:00, il Bologna ospita l’Inter allo stadio Renato Dall’Ara per la 33ª giornata di Serie A. I nerazzurri, primi in classifica, cercano una vittoria per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Il Bologna, quinto, punta a consolidare la posizione europea.

Situazione delle squadre

Bologna

Il Bologna è reduce da una sconfitta per 2-0 contro l’Atalanta. La squadra di Vincenzo Italiano ha mostrato solidità difensiva e un gioco propositivo durante la stagione. Contro l’Inter, cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo.

Inter

L’Inter arriva a Bologna dopo l’impegno in Champions League contro il Bayern Monaco. Simone Inzaghi potrebbe optare per un leggero turnover per gestire le energie della squadra. L’obiettivo è mantenere la vetta della classifica e prepararsi al meglio per i prossimi impegni.

Precedenti

In Serie A, Bologna e Inter si sono affrontate 155 volte:

75 vittorie per l’Inter

43 vittorie per il Bologna

37 pareggi

L’ultima sfida a Bologna risale al 27 ottobre 2023, terminata 2-2.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1)

Portiere : Ravaglia

: Ravaglia Difensori : Holm, Beukema, Lucumì, Miranda

: Holm, Beukema, Lucumì, Miranda Centrocampisti : Freuler, Aebischer

: Freuler, Aebischer Trequartisti : Orsolini, Odgaard, Ndoye

: Orsolini, Odgaard, Ndoye Attaccante: Castro

Indisponibili: Calabria, Casale, Ferguson, Skorupski.

Inter (3-5-2)

Portiere : Sommer

: Sommer Difensori : Bisseck, De Vrij, Bastoni

: Bisseck, De Vrij, Bastoni Centrocampisti : Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto

: Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto Attaccanti: Arnautovic, Lautaro

Assenti: Thuram.

Informazioni sulla partita

Data e ora : domenica 20 aprile 2025, ore 18:00

: domenica 20 aprile 2025, ore 18:00 Stadio : Renato Dall’Ara, Bologna

: Renato Dall’Ara, Bologna Arbitro : Colombo

: Colombo Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Pronostico

L’Inter è favorita, ma il Bologna ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le grandi squadre. Ci si aspetta una partita equilibrata, con entrambe le squadre motivate a ottenere il massimo risultato.