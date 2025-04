Blackout in Spagna e Portogallo: cosa è successo il 28 aprile 2025

Un’interruzione senza precedenti

Il 28 aprile 2025, intorno alle 12:30, un blackout ha colpito la Spagna continentale, il Portogallo e alcune zone del sud della Francia. Milioni di persone sono rimaste senza elettricità, con gravi disagi nei trasporti, nelle comunicazioni e nei servizi essenziali. Le isole Baleari, Canarie, Ceuta e Melilla non sono state interessate.​

Le cause ipotizzate

Red Eléctrica, il gestore della rete spagnola, ha parlato di una “forte oscillazione” nel flusso di energia come causa principale . In Portogallo, si è ipotizzato che variazioni estreme di temperatura abbiano generato vibrazioni atmosferiche che hanno destabilizzato la rete . Non si esclude l’ipotesi di un attacco informatico, anche se al momento non ci sono prove concrete.

Impatti immediati

Trasporti in tilt

Metropolitane di Madrid e Barcellona evacuate

Treni fermi in tutta la Spagna

Aeroporti di Madrid e Lisbona con voli cancellati o ritardati

Traffico stradale paralizzato per semafori spenti​

Servizi essenziali

Ospedali operativi solo grazie ai generatori

Linee telefoniche e internet fuori uso in molte aree

Bancomat e sistemi di pagamento elettronico non funzionanti​

Eventi sospesi

Partite del torneo di tennis Madrid Open annullate

Reazioni delle autorità

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha convocato una riunione d’emergenza per coordinare la risposta alla crisi . Anche il governo portoghese ha attivato un gabinetto di crisi . Le autorità hanno invitato i cittadini a non uscire di casa e a limitare gli spostamenti.

Ripristino graduale

Il ripristino dell’energia è iniziato nel pomeriggio, con priorità alle aree del nord e sud della Spagna. Red Eléctrica ha stimato un tempo di recupero tra le 6 e le 10 ore . In Portogallo, alcune zone potrebbero impiegare fino a una settimana per tornare alla normalità.

Considerazioni finali

Questo blackout ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture energetiche interconnesse. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte e prevenire futuri incidenti. Nel frattempo, la popolazione è chiamata alla prudenza e alla collaborazione con le autorità.​