Audi Q9: ulteriori indiscrezioni sulla grandissima SUV

Nel corso dell’autunno del 2026, stando alle indiscrezioni, debutterà la nuova Audi Q9. Rappresenterà l’inedita SUV di grandissime dimensioni della Casa di Ingolstadt, in quanto misurerà almeno 520 centimetri in lunghezza. In arrivo sul mercato europeo nel 2027, andrà a competere direttamente con BMW X7 e Mercedes-Benz GLS.

Sviluppata parallelamente alle prossime Q7 e Q8, la nuova Audi Q9 sarà anche la gemella della futura Porsche Guyane, con cui condividerà l’assemblaggio presso l’impianto slovacco di Bratislava. La gamma, invece, comprenderà inizialmente il motore a benzina 3.0 TFSI V6 da 367 CV, affiancato dal propulsore diesel 3.0 TDI V6 da 286 CV e 344 CV di potenza.

Successivamente, la gamma della nuova Audi Q9 sarà ampliata alla configurazione e-hybrid a propulsione ibrida plug-in, nonché alle sportive declinazioni SQ9 ed RSQ9 con l’unità a benzina 4.0 TFSI V8 da 500 CV e 640 CV di potenza. Infine, sarà prevista anche la versione Horch in chiave più lussuosa.