Audi A5: le indiscrezioni sulla sportiva configurazione RS5

Prossimamente, stando alle indiscrezioni, la gamma della nuova Audi A5 sarà ampliata alla sportiva configurazione RS5. Dovrebbe essere disponibile con la propulsione ibrida Plug-In Hybrid, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 3.0 TFSI V6 e il propulsore elettrico dedicato.

Inizialmente, la nuova Audi A5 in chiave sportiva sarà proposta come RS5 Avant con la carrozzeria station wagon. Oltre alla versione standard da 470 CV di potenza complessiva, sarà prevista anche la speciale declinazione plus da 544 CV di potenza complessiva.

Successivamente, la gamma potrebbe essere ampliata alla RS5 Sportback, come unica declinazione della nuova Audi A5 Sportback, ovvero la berlina granturismo di medie dimensioni – in quanto lunga all’incirca 490 centimetri – destinata soprattutto al mercato cinese.