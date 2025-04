L’Atalanta batte il Milan e blinda il terzo posto in Serie A

Dopo un periodo complicato con tre sconfitte consecutive, l’Atalanta torna a vincere e lo fa in un campo complicato come San Siro. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini, dopo aver battuto il Bologna con un netto 2-0, si impone anche contro il Milan per 1-0, portandosi a +4 sui felsinei nella corsa al terzo posto in campionato.

Per i rossoneri si tratta dell’ennesima delusione di una stagione piena di alti e bassi. Dopo il 4-0 sull’Udinese, che sembrava il punto di svolta, è arrivata una nuova battuta d’arresto che spegne ogni entusiasmo. Ora il Milan si trova nono, con sei punti da recuperare per l’Europa League e nove per la Champions.

Le scelte iniziali e l’andamento del primo tempo

L’allenatore del Milan, Conceiçao, ha confermato il modulo 3-4-3. Al centro dell’attacco Luka Jovic, affiancato da Pulisic e Leao, mentre sugli esterni hanno agito Theo Hernandez e Jiménez.

Dall’altra parte, l’Atalanta ha cominciato con buon ritmo e ha creato qualche situazione pericolosa. La chance più chiara, però, è arrivata per il Milan: un filtrante perfetto di Reijnders ha messo Leao davanti alla porta, ma Bellanova è intervenuto in modo decisivo. Verso la fine del primo tempo si è rivisto Jovic, che ha calciato fuori di sinistro dopo un suggerimento di Jiménez.

Il gol che decide il match

Il Milan ha mostrato qualcosa in più nei primi 45 minuti, ma dopo l’intervallo ha perso intensità. L’Atalanta, al contrario, ha alzato il baricentro e ha preso il controllo del gioco.

Al minuto 62 è arrivato il gol:

Lookman ha crossato dalla fascia

ha crossato dalla fascia Bellanova ha toccato di testa

ha toccato di testa Ederson ha colpito con precisione, insaccando il pallone

Un’azione ben costruita, che ha premiato la determinazione della Dea.

Da lì in poi, il Milan ha provato a riorganizzarsi. Joao Félix è entrato al 75′, ma l’Atalanta non ha concesso nulla. Il portiere Carnesecchi non ha corso rischi reali.

Situazioni a confronto

L’ Atalanta consolida il terzo posto e allunga sul Bologna , prendendo margine nella corsa alla Champions League .

consolida il terzo posto e allunga sul , prendendo margine nella corsa alla . Il Milan affonda e sembra sempre più lontano da ogni obiettivo stagionale.

Resta al tecnico rossonero il ritorno del derby di Coppa Italia contro l’Inter come ultima occasione per salvare una stagione complicata.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/