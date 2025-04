Atalanta-Lecce: probabili formazioni e anteprima del match del 27 aprile 2025

Domenica 27 aprile 2025, alle ore 20:45, l’Atalanta ospita il Lecce al Gewiss Stadium per la 34ª giornata di Serie A. La Dea cerca punti per consolidare il terzo posto, mentre i salentini lottano per la salvezza.

Situazione delle squadre

Atalanta: in corsa per l’Europa

L’Atalanta è terza in classifica con 65 punti, a sei lunghezze dalla vetta. Dopo le vittorie contro Bologna e Milan, la squadra di Gasperini punta a proseguire la striscia positiva. In attacco, Retegui e Lookman sono confermati, con Pasalic a supporto. A centrocampo, De Roon ed Ederson garantiscono equilibrio.

Lecce: lotta per la salvezza

Il Lecce è 17° con 29 punti, a rischio retrocessione. La squadra di Giampaolo ha perso sette delle ultime otto partite. In attacco, Rebic è il riferimento, supportato da Morente, Helgason e N’Dri. A centrocampo, Coulibaly e Ramadani cercano di contenere le offensive avversarie.

Precedenti e statistiche

Totale incontri in Serie A : 51

: 51 Vittorie Atalanta : 22

: 22 Vittorie Lecce : 12

: 12 Pareggi: 17

L’Atalanta ha vinto le ultime tre sfide contro il Lecce in campionato senza subire gol, con un punteggio complessivo di 7-0. L’ultima vittoria del Lecce a Bergamo risale al 2023, quando i salentini vinsero per 2-1.

Curiosità

L’Atalanta ha segnato almeno 2 gol in tutte le ultime 8 partite di campionato.

Il Lecce ha perso 7 delle ultime 8 partite di Serie A.

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 3 sfide contro il Lecce.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2)

Portiere : Carnesecchi

: Carnesecchi Difensori : Toloi, Hien, Kossounou

: Toloi, Hien, Kossounou Centrocampisti : Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta

: Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta Trequartista : Pasalic

: Pasalic Attaccanti : Retegui, Lookman

: Retegui, Lookman Allenatore: Gian Piero Gasperini

Lecce (4-2-3-1)

Portiere : Falcone

: Falcone Difensori : Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo

: Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo Centrocampisti : Coulibaly, Ramadani

: Coulibaly, Ramadani Trequartisti : N’Dri, Helgason, Morente

: N’Dri, Helgason, Morente Attaccante : Rebic

: Rebic Allenatore: Marco Giampaolo

Arbitro e diretta TV

La partita sarà diretta da La Penna. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR ci saranno Marini e Guida.

La diretta sarà trasmessa su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Pronostico

L’Atalanta parte favorita, forte del momento positivo e del fattore campo. Il Lecce dovrà superare le difficoltà recenti per ottenere un risultato positivo.