Amici 2025, Serale del 19 Aprile: Eliminazioni e Momenti Salienti

Due eliminazioni nella quinta puntata

Nella quinta puntata del serale di Amici 2025, andata in onda sabato 19 aprile, sono state eliminate la ballerina Francesca Bosco e la cantante Senza Cri. Una serata ricca di emozioni e colpi di scena che ha ridotto ulteriormente il numero dei concorrenti in gara.

Prima manche: eliminata Francesca

La serata è iniziata con la sfida tra le squadre Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lettieri. Dopo una serie di esibizioni che hanno messo in mostra il talento dei giovani artisti, al ballottaggio sono finiti Nicolò, TrigNO e Francesca. I giudici hanno deciso di salvare immediatamente Nicolò, mentre Francesca ha perso il confronto diretto con TrigNO ed è stata la prima eliminata della serata, lasciando il talent show visibilmente commossa.

Seconda manche: TrigNO al ballottaggio

Nella seconda manche, la squadra Zerbi-Celentano ha nuovamente sfidato Pettinelli-Lettieri, confermando il proprio stato di forma. Al termine delle performances, è stato TrigNO a finire al ballottaggio finale, mettendo a rischio la sua permanenza nel programma dopo essere scampato all’eliminazione nella manche precedente.

Terza manche: Senza Cri al ballottaggio

La terza ed ultima manche ha visto la sfida tra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo. Dopo una serie di esibizioni combattute, Senza Cri è stata mandata al ballottaggio finale, dove ha dovuto affrontare TrigNO per rimanere nella scuola.

Ballottaggio finale: eliminata Senza Cri

Nel decisivo confronto finale tra TrigNO e Senza Cri, i giudici hanno valutato con attenzione le performances di entrambi i concorrenti, decidendo infine di eliminare Senza Cri. La cantante ha salutato i compagni e i professori con grande emozione, ricevendo l’affetto di tutti i presenti in studio.

Ospite della serata: Giordana Angi

L’ospite musicale della puntata è stata Giordana Angi, ex concorrente del talent e ormai affermata cantautrice, che ha presentato al pubblico il suo nuovo singolo Strade, regalando un momento di grande musicalità ed emozione.

Guanto di sfida tra professori

Come da tradizione, non è mancato il guanto di sfida tra i professori, che ha visto la vittoria della squadra Pettinelli-Lettieri. I docenti si sono esibiti in un Can Can con un tocco comico che ha divertito il pubblico e alleggerito l’atmosfera dopo le intense emozioni delle eliminazioni.Riprova

Claude può commettere errori.

Verifica sempre le risposte con attenzione.