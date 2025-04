Successo per la seconda edizione del World beauty Celebrities ideato da Raffaele Squillace

Si è conclusa con grande successo la seconda edizione del World Beauty Celebrities, l’evento internazionale dedicato alla bellezza e all’arte del make-up. Una giornata intensa, piena di talento e ispirazione, che ha visto protagonista ancora una volta Janet De Nardis, giornalista e conduttrice dell’evento, insieme alla celebre make-up artist Hind Jaleel, arrivata da Dubai per un’esclusiva masterclass.

L’appuntamento si è svolto al Teatro Adriano di Roma, uno spazio che ha accolto appassionati e professionisti da tutta Europa. Un pubblico curioso, attento, desideroso di apprendere dai migliori.

Il World Beauty Celebrities, ideato dal make-up artist Raffaele Squillace, si conferma anche quest’anno come uno degli eventi più attesi del settore. L’obiettivo è chiaro: unire culture diverse attraverso la bellezza e offrire un’occasione formativa di alto livello.

Quest’anno l’ospite d’onore è stata Hind Jaleel, considerata la regina del make-up in Medio Oriente. Con la sua Live Masterclass Make-Up Show, ha regalato ai partecipanti un’esperienza pratica, concreta, e soprattutto unica. Durante la sessione, Hind ha condiviso tecniche, consigli, visioni. Alla fine, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione internazionale.

A guidare la giornata, per il secondo anno consecutivo, è stata Janet De Nardis. Con la sua professionalità e il suo carisma, ha saputo gestire i tempi e coinvolgere il pubblico in modo naturale. Ha dichiarato:

“È un grande onore per me poter presentare nuovamente il World Beauty Celebrities dopo il successo della prima edizione. Questo evento è un’opportunità straordinaria per il pubblico italiano e internazionale di immergersi nel mondo della bellezza e della cultura del make-up. Tutto merito di un creativo visionario come Raffaele Squillace.”