W Muozzart!: il nuovo thriller pugliese che esplora il Mozart nascosto in ognuno di noi

“In ciascuno di noi c’è un Mozart assassinato“. Questa celebre citazione di Antoine de Saint-Exupéry costituisce il cuore pulsante di “W Muozzart!“, l’atteso thriller noir ambientato e interamente girato in Puglia, che debutterà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 27 marzo.

La pellicola, diretta dal talentuoso regista Sebastiano Rizzo, ha avuto la sua anteprima mondiale domenica 23 marzo alle ore 21:30 presso l’AncheCinema di Bari, alla presenza del cast, della produzione e dello stesso regista. Il film è stato selezionato nella categoria “A Sud” del prestigioso Bif&st Bari, confermando l’interesse crescente per le produzioni cinematografiche che valorizzano il territorio pugliese.

Una storia di trasformazione tra ombre e speranza

“W Muozzart!” non è solo un thriller avvincente, ma un profondo racconto di formazione e passaggio. La narrazione ci trasporta in una società quasi grottesca, chiusa in logiche ataviche, dove la sopravvivenza sembra possibile solo attraverso la sopraffazione dell’altro. Da questo contesto oscuro emerge però una visione alternativa dell’esistenza, suggerendo che il cambiamento è possibile se riusciamo a salvare quel Mozart interiore che custodiamo nei recessi della nostra anima e dei nostri ricordi.

Il regista Sebastiano Rizzo sottolinea l’intento profondo dell’opera: “La narrazione non offre una speranza generica, ma traccia un percorso verso il cambiamento, enfatizzando l’importanza di scoprire il nostro ‘Mozart’ interiore, prima che sia troppo tardi“.

Attraverso immagini potenti e una trama coinvolgente, il film invita lo spettatore a riflettere sulla propria esistenza e sulle possibilità di trasformazione personale e collettiva, anche quando tutto sembra immutabile.

Un cast di talenti al servizio di una visione

Il soggetto e la sceneggiatura, firmati da Beppe Cino, prendono vita grazie a un cast di attori di grande spessore. Michele Venitucci e l’attrice francese Clara Ponsot guidano un ensemble che include Dante Marmone, Ivano Picciallo, Antonella Genga, Luciano Montrone e Totò Onnis, con la partecipazione dello stesso regista Sebastiano Rizzo in veste di attore.

La combinazione di talenti pugliesi e internazionali conferisce al film una dimensione che, pur radicata nel territorio, riesce a parlare un linguaggio universale, toccando tematiche che riguardano l’essere umano in ogni latitudine.

Un progetto che valorizza il territorio pugliese

“W Muozzart!” rappresenta un esempio virtuoso di come il cinema possa diventare strumento di valorizzazione territoriale. Prodotto da Serena Porta per Kraken srl, con Corrado Azzollini come produttore esecutivo, il film è stato realizzato con il contributo dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia, a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

La scelta di ambientare e girare interamente il film in Puglia non è solo una decisione logistica, ma una precisa volontà artistica che permette al territorio di diventare esso stesso protagonista della narrazione, con i suoi paesaggi, le sue luci e le sue ombre.

L’impatto culturale e le prospettive future

La distribuzione, affidata a Draka Distribution di Corrado Azzollini, garantirà al film una visibilità importante sul territorio nazionale. La partnership mediatica con TeleNorba contribuirà inoltre a diffondere l’opera in tutto il Sud Italia, creando un ponte tra il mondo del cinema e quello dell’informazione locale.

“W Muozzart!” si inserisce in un momento particolarmente fertile per il cinema pugliese, che negli ultimi anni ha visto crescere esponenzialmente il numero di produzioni ospitate e supportate. Questo fenomeno non solo arricchisce l’offerta culturale della regione, ma genera anche importanti ricadute economiche e occupazionali sul territorio.

Un’esperienza cinematografica da non perdere

Gli amanti del thriller noir avranno dunque l’opportunità di immergersi in questa nuova produzione pugliese a partire dal 27 marzo. La combinazione di una storia potente, un cast talentuoso e una regia visionaria promette di regalare agli spettatori un’esperienza cinematografica intensa e memorabile.

“W Muozzart!” non è solo un film, ma un invito a riflettere su chi siamo e su chi potremmo diventare se avessimo il coraggio di salvare il Mozart che vive in ognuno di noi, prima che venga definitivamente soffocato dalle logiche spietate di una società che spesso sembra non lasciare spazio all’arte e alla bellezza.