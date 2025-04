Renault Embleme: la futura sostituta di Austral ed Espace

Nel corso del 2028, stando alle indiscrezioni, dovrebbe debuttare la nuova Renault Embleme. Rappresenterà la versione di serie dell’omonima concept car, esposta l’anno scorso all’ultima edizione del Salone di Parigi 2024.

Dato che sarà proposta anche come Grand Embleme a sette posti, sostituirà sia la Renault Austral che la Espace, quest’ultima recentemente sottoposta al restyling di metà carriera. Riconoscibile per la carrozzeria crossover in stile shooting brake, la prossima Renault Embleme sarà disponibile nelle versioni a propulsione ibrida Full Hybrid e Plug-In Hybrid, nonché nella configurazione E-Tech Electric a propulsione elettrica che sostituirà l’attuale Scénic. Inoltre, non è esclusa l’adozione della motorizzazione a benzina 2.0 TCe, dotata della tecnologia ibrida Mild Hybrid.

In attesa della futura Renault Embleme, la SUV compatta Austral sarà anch’essa rinnovata e caratterizzata dal design in linea con le nuove Symbioz e Rafale. Sarà prevista la versione E-Tech a propulsione ibrida Full Hybrid da 155 CV o 160 CV con il propulsore a benzina 1.8 SCe aspirato a ciclo Atkinson, più la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 300 CV di potenza complessiva con l’allestimento Atelier Alpine e la trazione integrale 4×4.