Paramount+ svela le novità di aprile 2025: School Spirits 2, Smile 2 e gli attesi finali di stagione

Paramount+ ha annunciato il calendario delle novità in arrivo sulla piattaforma nel mese di aprile 2025, tra nuove stagioni di serie di successo, film in esclusiva e imperdibili finali di stagione.

I nuovi arrivi

SCHOOL SPIRITS 2

Disponibile dall’11 aprile, torna l’original drama prodotto da Awesomeness Studios con la sua seconda stagione. La serie riprende dallo scioccante finale della stagione precedente con un primo episodio intitolato “Che fine ha fatto Maddie Nears?“.

Ritroviamo la protagonista, interpretata da Peyton List, intenta a convincere un dubbioso Simon (Kristian Ventura), suo unico legame con il mondo dei vivi, ad aiutarla a rintracciare e recuperare il suo corpo scomparso. Nel corso della stagione, Maddie Nears, ancora bloccata nell’aldilà ma consapevole di ciò che le è accaduto, dovrà riunire i suoi amici nel mondo degli spettri e in quello dei vivi per recuperare la vita che le è stata rubata.

Il cast principale include anche Spencer MacPherson (Xavier Baxter), Kiara Pichardo (Nicole Herrera), Sarah Yarkin (Rhonda), Nick Pugliese (Charley), Rainbow Wedell (Claire Zomer), Josh Zuckerman (Mr. Martin) e Milo Manheim (Wally Clark).

Tra i nuovi ingressi di questa stagione figurano diverse guest star ricorrenti: Jess Gabor nel ruolo di Janet Hamilton, Zack Calderon in quello di Diego Herrera, Miles Elliot nel ruolo di Yuri e Ci Hang Ma in quello di Quinn. Tornano anche Maria Dizzia nel ruolo della madre di Maddie, Sandra Nears, Patrick Gilmore come signor Anderson e Ian Tracey come sceriffo Baxter.

La serie è stata creata da Nate Trinrud e Megan Trinrud, con Oliver Goldstick (Pretty Little Liars, Bridgerton) come showrunner. Paramount+ ha già confermato SCHOOL SPIRITS anche per una terza stagione.

SMILE 2

Disponibile dal 14 aprile, arriva l’atteso sequel del fortunato horror del 2022. Diretto nuovamente da Parker Finn e prodotto da Paramount Pictures, il film prosegue la storia del primo capitolo.

Joel (Kyle Gallner), che ha subito il contagio del demone, si ritrova costretto a esporre qualcun altro a un trauma violento affinché lo spirito si trasferisca in un nuovo corpo. La catena di orrori si propagherà fino ad arrivare a Skye Riley, interpretata da Naomi Scott: una celebre pop star che, proprio quando sta per partire per la sua tournée, si ritrova vittima di una serie di eventi sempre più inquietanti.

Oltre a Kyle Gallner, unico membro del cast originale, si sono aggiunti Naomi Scott nei panni di Skye, Rosemarie DeWitt nel ruolo di Elizabeth Riley (madre e manager di Skye) e Miles Gutierrez-Riley come Josh, l’assistente della pop star.

PAW PATROL

Dal 25 aprile arrivano sei nuovi episodi dell’undicesima stagione di PAW Patrol e lo special “PAW Patrol: Big Truck Pups“, dove Ryder, i cuccioli e il loro nuovo amico Al sono pronti per i salvataggi a bordo dei loro nuovissimi Big Truck.

La popolare serie segue le avventure di Ryder e della sua squadra di cuccioli – Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Rocky e Skye – sempre pronti all’azione per salvare Adventure Bay. Trasmessa in oltre 160 Paesi e in 30 lingue, PAW Patrol è costantemente al primo posto tra le serie prescolari e per bambini dai 6 agli 11 anni.

I finali di stagione

1923

Domenica 6 aprile arriva l’imperdibile finale della seconda stagione di 1923, la serie drammatica creata da Taylor Sheridan e interpretata da Harrison Ford e Helen Mirren.

In questo episodio conclusivo, dopo un inverno crudele che ha portato nuove sfide a Jacob (Ford) e Cara (Mirren) nel ranch Dutton, il pubblico scoprirà l’esito del viaggio di Spencer (Brandon Sklenar) verso casa e gli sviluppi della vicenda di Alexandra (Julia Schlaepfer) nel suo straziante viaggio transatlantico per ritrovare l’amato.

YELLOWJACKETS

Venerdì 11 aprile va in onda il finale della terza stagione di YELLOWJACKETS, la serie nominata agli Emmy® che racconta di una squadra di giocatrici di calcio liceali sopravvissute a un incidente aereo nelle regioni remote del Nord America.

In questo capitolo conclusivo, mentre le tensioni all’interno della squadra continuano a minare le loro possibilità di sopravvivenza e i segreti del passato vengono a galla nel presente, le protagoniste dovranno affrontare la domanda più difficile: chi sono veramente e quali oscure verità nascondono alle altre e a sé stesse?

La serie vanta un cast stellare che include Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Lauren Ambrose, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, e Hilary Swank come guest star di questa stagione.

ITALIA SHORE

Martedì 22 aprile è il momento dell’ultimo scoppiettante episodio della seconda stagione di ITALIA SHORE, la versione italiana del popolare show di MTV prodotta da Fremantle.

I protagonisti dallo stile di vita fuori dagli schemi concluderanno la loro seconda vacanza indimenticabile, con tutte le effervescenti dinamiche che hanno caratterizzato la loro permanenza nella villa.

Nuovi annunci da Paramount

Paramount+ ha anche svelato importanti novità sulla terza stagione di TULSA KING, la serie originale interpretata da Sylvester Stallone. Si uniscono al cast:

Robert Patrick nel ruolo di Jeremiah Dunmire, un uomo potente e molto ricco nel business degli alcolici

nel ruolo di Jeremiah Dunmire, un uomo potente e molto ricco nel business degli alcolici Beau Knapp come Cole Dunmire, figlio di Jeremiah

come Cole Dunmire, figlio di Jeremiah Bella Heathcote nei panni di Cleo Montague, figlia del proprietario di una distilleria

nei panni di Cleo Montague, figlia del proprietario di una distilleria James Russo come “Quiet Ray Renzetti”, uno dei boss della mafia di New York

come “Quiet Ray Renzetti”, uno dei boss della mafia di New York Chris Caldovino nel ruolo di Goodie, capo e consigliere della famiglia Invernizzi

nel ruolo di Goodie, capo e consigliere della famiglia Invernizzi McKenna Quigley Harrington come Grace, una soldatessa della banda di Dwight

come Grace, una soldatessa della banda di Dwight Mike “Cash Flo” Walden nei panni di Bigfoot, un membro dalla grande stazza della banda di Dwight

Prosegue inoltre HAPPY FACE con Annaleigh Ashford, Dennis Quaid, James Wolk, Tamera Tomakili, Khiyla Aynne e Benjamin Mackey. La serie è ispirata alla storia vera di Melissa G. Moore che a 15 anni scopre che il suo amato padre era il prolifico serial killer noto come Happy Face.