Oroscopo settimanale dal 31 marzo al 6 aprile 2025: le previsioni segno per segno

La settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile 2025 porta con sé nuove opportunità e sfide per tutti i segni zodiacali. Scopri cosa ti riservano le stelle per affrontare al meglio questi giorni.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: La passione è alle stelle, ma attenzione a non essere troppo impulsivo.​ Lavoro: Settimana ideale per iniziare nuovi progetti; la tua energia è contagiosa.​ Benessere: Ottima vitalità, ma cerca di non esagerare con gli sforzi fisici.​ Voto: 9

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Momenti di dolcezza con il partner; i single potrebbero fare incontri interessanti.​ Lavoro: La tua determinazione ti porterà a superare piccoli ostacoli.​ Benessere: Necessario concedersi pause per ricaricare le energie.​ Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Settimana di alti e bassi; comunica apertamente per evitare malintesi.​ Lavoro: Tante idee brillanti, ma focalizzati su una alla volta per ottenere risultati.​ Benessere: Evita lo stress e dedica tempo al relax.​ Voto: 7

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Periodo di riflessione; chiarisci i tuoi sentimenti prima di prendere decisioni.​ Lavoro: Possibili tensioni con colleghi; mantieni la calma e affronta le situazioni con diplomazia.​ Benessere: Prenditi cura della tua salute mentale e fisica.​ Voto: 6

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Fascino irresistibile; nuove conquiste in vista per i single.​ Lavoro: Leadership in primo piano; ottieni riconoscimenti meritati.​ Benessere: Energia al top; sfruttala per raggiungere i tuoi obiettivi.​ Voto: 10

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Necessità di maggiore comunicazione con il partner; evita critiche inutili.​ Lavoro: Precisione e organizzazione ti aiuteranno a superare le sfide.​ Benessere: Attenzione allo stress; pratica attività rilassanti.​ Voto: 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Armonia e complicità caratterizzano la settimana; ottimo momento per rafforzare i legami.​ Lavoro: Collaborazioni fruttuose; sfrutta le opportunità che si presentano.​ Benessere: Equilibrio interiore che si riflette sul benessere fisico.​ Voto: 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Passione intensa, ma attenzione a non essere troppo possessivo.​ Lavoro: Ambizione in crescita; punta in alto e lavora sodo per i tuoi obiettivi.​ Benessere: Canalizza l’energia in modo positivo; evita conflitti inutili.​ Voto: 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Desiderio di avventura; possibili nuove conoscenze stimolanti.​ Lavoro: Settimana favorevole per espandere i tuoi orizzonti professionali.​ Benessere: Ottima forma fisica; dedicati a nuove attività sportive.​ Voto: 10

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Stabilità emotiva; rafforza il legame con gesti concreti.​ Lavoro: Periodo di consolidamento; evita rischi eccessivi.​ Benessere: Mantieni una routine equilibrata per il tuo benessere.​ Voto: 8

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Creatività e originalità attraggono nuove persone nella tua vita.​ Lavoro: Innovazione e idee fuori dagli schemi ti porteranno successo.​ Benessere: Sperimenta nuove attività per stimolare mente e corpo.​Voto: 9

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Sensibilità accentuata; cerca di non idealizzare troppo il partner.​ Lavoro: Affidati al tuo intuito per prendere decisioni importanti.​ Benessere: Dedica tempo alla meditazione e al relax.​ Voto: 7

Classifica dei segni zodiacali