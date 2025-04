​Grande Fratello: riassunto della semifinale del 24 Marzo 2025 con eliminazioni e nuovi finalisti

​La semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo 2025, è stata ricca di colpi di scena, con tre eliminazioni e la proclamazione di una nuova finalista. Ecco un riepilogo dei principali avvenimenti della serata.​

Confronti e tensioni nella Casa

La puntata si è aperta con un acceso confronto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, noto come il “Lavandino-gate”, seguito da battute di Chiara Cainelli nei confronti di Helena. Successivamente, Shaila Gatta ha affrontato Zeudi, accusandola di sfruttare situazioni per raggiungere i propri obiettivi. Anche Lorenzo Spolverato ha avuto uno scontro con Zeudi, criticandola per il suo atteggiamento nella Casa.

Prima eliminazione: Giglio lascia la Casa

Il televoto settimanale vedeva in nomination Chiara Cainelli, Helena Prestes e Giglio. Dopo l’annuncio del salvataggio di Chiara, la sfida finale tra Helena e Giglio ha portato all’eliminazione di quest’ultimo.

Televoto flash: Javier Martinez eliminato

A sorpresa, è stato aperto un televoto flash tra Chiara, Helena, Shaila e Javier Martinez. Il pubblico ha deciso di eliminare Javier, che ha lasciato la Casa dopo aver salutato calorosamente Helena.

Helena Prestes diventa finalista; Shaila Gatta eliminata

Un ulteriore televoto flash ha determinato sia l’eliminazione di un concorrente sia la proclamazione di un nuovo finalista. Helena Prestes è stata la più votata dal pubblico, diventando così la quarta finalista del reality, mentre Shaila Gatta ha dovuto abbandonare la Casa.

Situazione attuale: finalisti e televoto in corso

Al termine della semifinale, i concorrenti sicuri di un posto in finale sono:​

Lorenzo Spolverato ​

​ Jessica Morlacchi ​

​ Zeudi Di Palma ​

​ Helena Prestes​

Resta aperto un televoto tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti per determinare chi tra loro accederà alla finale come quinto finalista. L’esito verrà svelato durante l’ultima puntata, prevista per lunedì 31 marzo 2025.

La semifinale ha ridefinito gli equilibri nella Casa, preparando il terreno per una finale ricca di emozioni e sorprese.​