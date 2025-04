Bresh riparte con il “Marea Tour”: nuove date live e un’estate di concerti in tutta Italia

Dopo aver annunciato il debutto nei palasport con la data zero il 25 ottobre a Jesolo, Bresh è pronto a tornare dal vivo anche in estate. Il “Marea Tour” lo porterà in giro per l’Italia, da nord a sud, con nuove tappe che lo vedranno protagonista di una stagione musicale intensa e partecipata.

Le nuove date estive

Sono state annunciate le nuove tappe del tour estivo, che si affiancano agli appuntamenti nei palasport già previsti per l’autunno:

Giovedì 3 luglio – Bari, Fiera del Levante

– Bari, Fiera del Levante Venerdì 4 luglio – Benevento, BCT Music Festival

– Benevento, BCT Music Festival Domenica 7 luglio – Senigallia (AN), Piazza Garibaldi

– Senigallia (AN), Piazza Garibaldi Venerdì 11 luglio – Alba (CN), Collisioni Festival

– Alba (CN), Collisioni Festival Giovedì 7 agosto – Cinquale (MS), Vibes Music Festival

– Cinquale (MS), Vibes Music Festival Giovedì 21 agosto – Montesilvano (PE), Marea Festival

– Montesilvano (PE), Marea Festival Domenica 31 agosto – Empoli (FI), Beat Festival

I biglietti sono in vendita da oggi, martedì 25 marzo, a partire dalle ore 12:00, sul sito Live Nation.

Tour nei palasport: il debutto

Dopo l’estate, Bresh calcherà per la prima volta i palchi dei grandi palazzetti italiani. Queste le date:

Sabato 25 ottobre – Jesolo, Palazzo del Turismo (data zero)

– Jesolo, Palazzo del Turismo (data zero) Sabato 1° novembre – Roma, Palazzo dello Sport

– Roma, Palazzo dello Sport Giovedì 6 novembre – Milano, Unipol Forum ( SOLD OUT )

– Milano, Unipol Forum ( ) Venerdì 7 novembre – Milano, Unipol Forum

– Milano, Unipol Forum Domenica 9 novembre – Bologna, Unipol Arena

Un passo importante nella crescita artistica di Andrea Brasi, in arte Bresh, che consolida così il suo rapporto con il pubblico attraverso live sempre più partecipati.

“La tana del granchio”: il successo sanremese

È attualmente in radio e stabile nelle Top 10 delle classifiche Spotify e Shazam Italia il brano “La tana del granchio”, presentato da Bresh al Festival di Sanremo 2025. Il singolo ha raggiunto per cinque settimane consecutive la Top 10 FIMI/GfK dei singoli più venduti.

Scritto da Bresh e composto da Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri, Luca Ghiazzi, con produzione di Dibla, JIZ e SHUNE, il brano è disponibile anche in vinile 45 giri in edizione speciale.

Il tributo a De André

Durante la serata delle cover a Sanremo, Bresh si è esibito insieme a Cristiano De André nel brano “Crêuza de mä”. La performance ha emozionato il pubblico del Teatro Ariston ed è ora disponibile in versione digitale. Inizialmente pensata solo per quella sera, è stata poi pubblicata su richiesta dei fan.

Un percorso in continua crescita

Bresh è oggi uno degli artisti urban più rilevanti della scena italiana. Nato artisticamente nella Drilliguria, ha unito scrittura diretta e sonorità cantautorali in uno stile che ha trovato grande riscontro:

28 dischi di platino

8 dischi d’oro

Brani certificati multipli platino come: Angelina Jolie (4x platino) Guasto d’amore (5x platino) Altamente mia (2x platino) Parafulmini (3x platino, con Ernia e Fabri Fibra) Nightmares (2x platino, con Pinguini Tattici Nucleari) Torcida (platino)



Album e live

2020 : Che io mi aiuti, debutto discografico

: Che io mi aiuti, debutto discografico 2022 : Oro Blu, debutta al n.1 FIMI

: Oro Blu, debutta al n.1 FIMI 2023 : live in tutta Italia, due sold out a Genova, 10mila persone al Carroponte di Milano

: live in tutta Italia, due sold out a Genova, 10mila persone al Carroponte di Milano 2024: doppia presenza a Sanremo e il singolo Torcida

Con il “Marea Tour”, Bresh si prepara a un’estate ricca di concerti, a pochi mesi dalla consacrazione definitiva nei palasport italiani.