Verona-Atalanta: formazioni, orario e dove vederla in diretta TV e streaming

La Serie A prosegue con la 24ª giornata, che vedrà affrontarsi Hellas Verona e Atalanta sabato 8 febbraio 2025 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00.

Dove vedere Verona-Atalanta in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla tramite l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC. Inoltre, per chi possiede un decoder Sky Q, è possibile accedere all’app DAZN direttamente dalla piattaforma.

Probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-1-2):

Portiere: Montipò

Montipò Difensori: Daniliuc, Coppola, Ghilardi

Daniliuc, Coppola, Ghilardi Centrocampisti: Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric

Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric Trequartista: Suslov

Suslov Attaccanti: Sarr, Mosquera

Allenatore: Paolo Zanetti

Atalanta (3-4-2-1):

Portiere: Rui Patrício

Rui Patrício Difensori: Posch, Hien, Djimsiti

Posch, Hien, Djimsiti Centrocampisti: Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri

Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri Trequartisti: De Ketelaere, Samardzic

De Ketelaere, Samardzic Attaccante: Retegui

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Le formazioni potrebbero subire variazioni in base alle scelte finali degli allenatori e alle condizioni fisiche dei giocatori.

Stato di forma delle squadre

L’Hellas Verona arriva a questo incontro con il morale alto, avendo conquistato una vittoria fondamentale per 1-0 in trasferta contro il Monza nell’ultima giornata. Attualmente, i gialloblù occupano la 13ª posizione in classifica con 23 punti, a tre lunghezze dalla zona retrocessione.

L’Atalanta, invece, sta attraversando un periodo altalenante. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna, la squadra di Gasperini cerca riscatto in campionato. I bergamaschi sono terzi in classifica con 47 punti, a sette punti dalla vetta occupata dal Napoli.

Precedenti e statistiche

Negli ultimi incontri tra le due squadre, l’Atalanta ha spesso avuto la meglio, ma il Verona ha dimostrato di poter mettere in difficoltà gli avversari, soprattutto nelle partite casalinghe. La sfida si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni determinate a ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

Meteo previsto per la partita

Le previsioni meteorologiche per Verona indicano una giornata con possibili piogge leggere, temperature massime intorno ai 9°C e minime di 5°C. I giocatori dovranno quindi prepararsi a condizioni climatiche umide e fresche.

Arbitro dell’incontro

La designazione arbitrale per Verona-Atalanta non è ancora stata ufficializzata al momento della stesura di questo articolo. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per conoscere il direttore di gara designato.

Quote e pronostici

Secondo le principali agenzie di scommesse, l’Atalanta è favorita per la vittoria, con quote intorno a 1.50. Il pareggio è quotato a 4.10, mentre un successo del Verona è dato a 6.25. Tuttavia, il calcio è imprevedibile, e il Verona potrebbe sfruttare il fattore campo per sorprendere gli avversari.

La partita tra Hellas Verona e Atalanta si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre motivate a conquistare punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali. I tifosi possono aspettarsi una sfida intensa e ricca di emozioni.