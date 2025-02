Un’altra Nottataccia: l’Orchestraccia torna su RaiPlay dal 5 febbraio

Dopo il successo di tre anni fa, l’Orchestraccia ci riprova e torna con Un’altra Nottataccia, la nuova serie in quattro puntate prodotta da Rai Contenuti Digitali e Transmediali in collaborazione con iCompany, disponibile in esclusiva su RaiPlay dal 5 febbraio.

La trama: un’occupazione fuori dagli schemi

La band romana, guidata da Marco Conidi, elabora un nuovo piano per diventare famosa. Seguendo il consiglio di un misterioso personaggio – che si scoprirà essere Gigi Marzullo – il gruppo tenta di raggiungere gli studi Rai attraverso un percorso sotterraneo per occupare lo studio di Domenica In. Tuttavia, l’intrusione non va come previsto e la band finisce nello studio di A sua insaputa, una trasmissione in crisi che mescola influencer e casi umani improbabili, condotta da Carolina Di Domenico.

Mentre la presentatrice cerca di sbarazzarsi degli intrusi chiamando aiuto dai “piani alti” della Rai e da una bizzarra gang di calabresi, entra in scena Greg, un manager scaltro che intuisce l’opportunità della situazione.

Un cast d’eccezione per una serie tra musica e comicità

A sostenere Conidi e l’Orchestraccia interviene anche un improvvisato casting manager, che convoca grandi ospiti della musica e dello spettacolo:

Piero Pelù

Leo Gassman

Ermal Meta

Paola Minaccioni

Frankie hi-nrg mc

Gaetano Curreri

Ditonellapiaga

Tutti si esibiranno insieme alla band, tra cover inaspettate e performance live, nel tentativo di convincere i dirigenti Rai a offrire loro un programma.

Uno show musicale fuori dagli schemi

Ma questa è davvero un’occupazione? O l’Orchestraccia è di nuovo vittima di una manipolazione orchestrata dall’alto, con la longa manus di Viale Mazzini dietro tutto questo?

Ironia e spettacolo su RaiPlay

“Un’altra Nottataccia è un programma musicale che rompe tutti gli schemi”, afferma Maurizio Imbriale, Direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali. “Uno show che mescola stand-up comedy, teatro, musica live e fiction, con una satira leggera e divertente sul mondo dello spettacolo. Un grande Barnum, perfetto per il pubblico di RaiPlay, dove tutto può succedere con ironia e leggerezza.”

Un’altra Nottataccia è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, in collaborazione con iCompany, con la Orchestraccia e Carolina Di Domenico, la partecipazione di Gigi Marzullo e Greg. Un programma scritto da Marco Conidi, Ermano Labianca, Paolo Logli e Guglielmo Poggi, con la regia di Francesco Ebner.