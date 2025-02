Udinese-Venezia: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta

Oggi, sabato 1 febbraio 2025, lo stadio Bluenergy Stadium di Udine ospiterà la sfida tra Udinese e Venezia, valida per la 23ª giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire l’incontro tramite l’applicazione disponibile su smart TV, console di gioco, dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google Chromecast, oltre che su PC, smartphone e tablet. Per gli abbonati a Sky con decoder SkyQ, il match sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214 del decoder satellitare), attivabile con un costo aggiuntivo sull’abbonamento.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2):

Portiere : Sava

: Difensori : Kristensen , Bijol , Solet

: , , Centrocampisti : Rui Modesto , Lovric , Payero , Ekkelenkamp , Zemura

: , , , , Attaccanti: Thauvin, Lucca

Venezia (3-5-2):

Portiere : Stankovic

: Difensori : Haps , Idzes , Candé

: , , Centrocampisti : Zampano , Doumbia , Nicolussi Caviglia , Busio , Zerbin

: , , , , Attaccanti: Oristanio, Pohjanpalo

L’Udinese, guidata da Kosta Runjaic, cerca il riscatto dopo le recenti sconfitte contro Como e Roma. Nonostante l’assenza per squalifica di Karlstrom, la squadra friulana recupera Solet in difesa e potrebbe schierare Zemura sulla fascia destra. In attacco, confermata la coppia Thauvin–Lucca.

Il Venezia di Eusebio Di Francesco è in cerca di punti preziosi per avvicinarsi alla zona salvezza. Dopo una serie di risultati altalenanti, i lagunari puntano sull’esperienza di Pohjanpalo in attacco, affiancato da Oristanio. A centrocampo, spazio a Busio e Nicolussi Caviglia, con Zampano e Zerbin sulle fasce.

Arbitro e assistenti

La direzione della gara è affidata all’arbitro Mariani, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Garzelli. Il quarto uomo sarà Tremolada, mentre al VAR opereranno Marini e Doveri.

Precedenti e statistiche

Nei precedenti incontri tra le due squadre, l’Udinese ha spesso avuto la meglio, soprattutto nelle partite casalinghe. Tuttavia, il Venezia ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i friulani, rendendo la sfida odierna aperta a qualsiasi risultato.

Condizioni meteo

Le previsioni meteo per Udine indicano una giornata caratterizzata da pioggia e pioggerella occasionali, con temperature massime intorno ai 12°C e minime di 2°C. Si consiglia agli spettatori di attrezzarsi di conseguenza per le condizioni climatiche.

Curiosità

L’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca , nonostante le voci di mercato, è stato confermato titolare da mister Runjaic, a dimostrazione della fiducia riposta nel giovane bomber.

, nonostante le voci di mercato, è stato confermato titolare da mister Runjaic, a dimostrazione della fiducia riposta nel giovane bomber. Il Venezia, dopo un periodo di trattative, ha deciso di schierare dal primo minuto Joel Pohjanpalo, che potrebbe essere alla sua ultima partita con la maglia arancioneroverde prima di un possibile trasferimento.

Quote e pronostici

Secondo i principali bookmaker, l’Udinese parte favorita con una quota vittoria intorno a 1.85. Il successo del Venezia è quotato a 4.50, mentre il pareggio si attesta su una quota di 3.60. Considerando le recenti difficoltà offensive di entrambe le squadre, l’opzione “Under 2.5” gol è ritenuta probabile, con una quota di 1.80.