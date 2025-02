Udinese-Venezia 3-2: vittoria sofferta per i friulani con gol decisivo di Bravo

Partita spettacolare al Friuli, dove l’Udinese ha superato il Venezia per 3-2 in un match ricco di emozioni. I padroni di casa, dopo essere andati avanti di due reti, hanno subito la rimonta degli ospiti, ma un gol decisivo di Iker Bravo nel finale ha sancito il successo per i friulani.

Primo tempo equilibrato, poi il vantaggio friulano

La gara è iniziata con un buon ritmo da entrambe le squadre. Il Venezia ha subito dovuto fare i conti con un imprevisto al 19° minuto, quando il portiere Filip Stankovic si è infortunato, costringendo l’allenatore a inserire Jesse Joronen tra i pali.

Dopo un primo tempo bloccato, l’Udinese è riuscita a sbloccare il punteggio appena iniziata la ripresa. Al 47° minuto, un perfetto cross di Hassane Kamara ha trovato Lorenzo Lucca, che con una splendida volée ha insaccato alle spalle del portiere avversario.

L’Udinese raddoppia, il Venezia reagisce

I bianconeri hanno continuato a spingere e al 52° minuto hanno trovato il raddoppio con Sandi Lovric, bravo a ribadire in rete una respinta corta di Joronen su un cross dalla destra.

Il Venezia, però, non si è arreso e ha iniziato a guadagnare campo. Al 64° minuto, un potente destro di Hans Nicolussi Caviglia ha sorpreso il portiere Razvan Sava, accorciando le distanze per gli ospiti.

La pressione dei lagunari è aumentata e al 78° minuto il pareggio è diventato realtà: un calcio d’angolo ben battuto ha permesso a Christian Gytkjaer di insaccare con un preciso colpo di testa, mandando in delirio i tifosi veneti.

Bravo decide il match nel finale

L’Udinese non ha però mollato e ha trovato il gol vittoria al 84° minuto grazie al talento di Iker Bravo. Il giovane attaccante, servito in area da una grande azione personale di Oumar Solet, ha piazzato un tiro preciso, regalando i tre punti alla squadra di casa.

Analisi tattica

L’Udinese, con il modulo 3-5-2, ha mostrato solidità difensiva per buona parte della gara, sfruttando la velocità sulle fasce di Kamara e Kristensen. La squadra friulana ha approfittato al meglio dei cross e delle palle inattive per portarsi avanti nel punteggio.

Il Venezia, costretto a cambiare i propri piani dopo l’infortunio di Stankovic, ha saputo reagire con determinazione, mettendo in difficoltà la difesa friulana con veloci ripartenze e un gioco offensivo aggressivo nel secondo tempo.

Prestazioni individuali

Lorenzo Lucca : autore del primo gol, ha dimostrato ancora una volta il suo fiuto per la rete.

: autore del primo gol, ha dimostrato ancora una volta il suo fiuto per la rete. Sandi Lovric : sempre nel vivo dell’azione, si è fatto trovare pronto per firmare il secondo gol dell’Udinese.

: sempre nel vivo dell’azione, si è fatto trovare pronto per firmare il secondo gol dell’Udinese. Iker Bravo : decisivo con la rete del 3-2, ha confermato il suo potenziale.

: decisivo con la rete del 3-2, ha confermato il suo potenziale. Hans Nicolussi Caviglia : uno dei migliori del Venezia, ha segnato un gol di grande qualità.

: uno dei migliori del Venezia, ha segnato un gol di grande qualità. Christian Gytkjaer: freddo nel siglare il gol del momentaneo pareggio con un perfetto colpo di testa.

Situazione in classifica

Questa vittoria consente all’Udinese di consolidare la sua posizione a metà classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione. Il Venezia, invece, resta bloccato nelle ultime posizioni e dovrà cambiare rotta per sperare nella salvezza.

Prossimi impegni

L’ Udinese affronterà il Napoli , cercando continuità nei risultati.

affronterà il , cercando continuità nei risultati. Il Venezia ospiterà la Roma, in un match cruciale per la corsa salvezza dei lagunari e i giallorossi in cerca di una pronta risalita in classifica.

