Tv Talk, sabato 8 febbraio su Rai 3: ospiti, temi e analisi della settimana televisiva

Sabato 8 febbraio, alle 15:00 su Rai 3, torna Tv Talk, il programma dedicato all’attualità televisiva, condotto da Mia Ceran. Anche questa settimana, lo studio ospiterà giornalisti, attori ed esperti per analizzare le dinamiche più interessanti del panorama mediatico italiano.

Il tema dell’immigrazione e la tele-politica

La puntata si apre con un dibattito sulla settimana rovente della tele-politica. Perché il tema dell’immigrazione è sempre al centro della comunicazione televisiva? A discuterne saranno i giornalisti Giuseppe Brindisi e Carlo Puca, insieme all’attore Lino Guanciale, che offriranno una riflessione anche sul cortocircuito tra social media e realtà, con riferimento all’invasione turistica di Roccaraso.

Lino Guanciale e Il Conte di Montecristo

Sempre con Lino Guanciale, spazio alla fiction campione di ascolti di Rai 1, Il Conte di Montecristo, che sta conquistando il pubblico con il suo racconto avvincente e la qualità della produzione.

ReTVeet e il ritorno di Stasera Tutto È Possibile

Dopo la consueta rubrica ReTVeet, che ripropone i momenti televisivi più discussi della settimana, ci sarà l’analisi del ritorno di Stasera Tutto È Possibile su Rai 2. Per discuterne, in studio interverranno Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina.

Fabrizio Corona, il Festival di Sanremo e gli ospiti in studio

Nella parte finale della puntata, focus su due temi caldi:

Il ritorno di Fabrizio Corona : l’ex re dei paparazzi è tornato protagonista della TV generalista con le sue rivelazioni social.

: l’ex re dei paparazzi è tornato protagonista della TV generalista con le sue rivelazioni social. L’attesa per il Festival di Sanremo: a tre giorni dall’inizio della kermesse musicale, cresce l’attenzione del pubblico e dei media.

Interverranno in puntata anche Riccardo Bocca, Marta Cagnola, Francesca De Pasquale e Francesco Oggiano. In studio, come sempre, il cast fisso composto da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.

La squadra di Tv Talk

Tv Talk è un programma ideato da Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano e Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia di Giulia Sodi.

Dove e quando vedere Tv Talk

L’appuntamento con Tv Talk è per sabato 8 febbraio alle 15:00 su Rai 3. La puntata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, per chiunque voglia rivedere le analisi e i momenti più interessanti della settimana televisiva.