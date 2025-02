Torino-Genoa: formazioni, orario e dove vederla in diretta TV e streaming

La Serie A prosegue con la 24ª giornata, che vedrà affrontarsi Torino e Genoa sabato 8 febbraio 2025 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45.

Dove vedere Torino-Genoa in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Gli abbonati Sky potranno seguirla sui canali:

Sky Sport Uno (201)

Sky Sport Calcio (202)

Sky Sport 4K (213)

Per lo streaming, gli utenti DAZN potranno utilizzare l’app dedicata disponibile su smart TV, smartphone, tablet e PC. Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go su dispositivi mobili o accedere tramite NOW.

Probabili formazioni

Torino (4-2-3-1):

Portiere: Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic Difensori: Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi

Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi Centrocampisti: Tameze, Ricci

Tameze, Ricci Trequartisti: Lazaro, Vlasic, Karamoh

Lazaro, Vlasic, Karamoh Attaccante: Adams

Allenatore: Paolo Vanoli

Genoa (4-3-3):

Portiere: Leali

Leali Difensori: Sabelli, Otoa, Vasquez, Martin

Sabelli, Otoa, Vasquez, Martin Centrocampisti: Thorsby, Masini, Frendrup

Thorsby, Masini, Frendrup Attaccanti: Zanoli, Pinamonti, Miretti

Allenatore: Patrick Vieira

Le formazioni potrebbero subire variazioni in base alle scelte finali degli allenatori e alle condizioni fisiche dei giocatori.

Stato di forma delle squadre

Il Torino, attualmente undicesimo in classifica con 27 punti, arriva a questa sfida dopo un pareggio esterno contro l’Atalanta. La squadra di Vanoli non perde dal 22 dicembre e punta a consolidare la propria posizione a metà classifica.

Il Genoa, dodicesimo con 26 punti, è reduce da una sconfitta casalinga contro la Fiorentina. La formazione di Vieira cerca riscatto per evitare di essere risucchiata nelle zone basse della classifica.

Precedenti e statistiche

Negli ultimi incontri tra le due squadre, il Torino ha spesso avuto la meglio, ma il Genoa ha dimostrato di poter mettere in difficoltà gli avversari, soprattutto nelle partite casalinghe. La sfida si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni determinate a ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

Meteo previsto per la partita

Le previsioni meteorologiche per Torino indicano una giornata con possibili nevicate leggere e pioggia, temperature massime intorno ai 5°C e minime di 3°C. È stato emesso un allarme arancione per neve/ghiaccio in vigore da sabato alle 1:00 CET fino a sabato alle 23:59 CET. I giocatori dovranno quindi prepararsi a condizioni climatiche fredde e umide.

Arbitro dell’incontro

La designazione arbitrale per Torino-Genoa non è ancora stata ufficializzata al momento della stesura di questo articolo. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per conoscere il direttore di gara designato.

La partita tra Torino e Genoa si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre motivate a conquistare punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali. I tifosi possono aspettarsi una sfida intensa e ricca di emozioni.

