The Golden Bachelor Italia: Max Pace alla ricerca dell’amore su Real Time dal 19 febbraio

Mercoledì 19 febbraio 2025, alle 21:30 su Real Time (canale 31), debutta in prima TV assoluta la versione italiana di The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi, condotta da Ascanio Pacelli. Un viaggio emozionante alla ricerca dell’amore, con protagonista Massimiliano Pace, detto Max, un uomo affascinante e determinato pronto a rimettersi in gioco.

Chi è Max Pace, il primo Golden Bachelor italiano

Massimiliano Pace, romano di 61 anni, è un consulente finanziario che parla fluentemente inglese, francese e tedesco. È stato sposato per 13 anni con una donna tedesca, conosciuta in Germania durante gli studi universitari, fino alla separazione avvenuta quasi 20 anni fa.

Dal matrimonio sono nate due figlie, che ha cresciuto da solo sin da quando erano molto piccole. Il loro legame è profondo, e oggi continua a sostenerle, condividendo con loro la passione per il mare e la vela.

Passioni e personalità di Max

Amante dello sport : ha praticato rugby, football americano e squash , mentre oggi si dedica a tennis e golf .

: ha praticato , mentre oggi si dedica a . Appassionato di cucina , in particolare di piatti a base di pesce .

, in particolare di . Legato al mare : nuoto, apnea, immersioni e pesca subacquea fanno parte della sua vita.

: nuoto, apnea, immersioni e pesca subacquea fanno parte della sua vita. Crede nell’eleganza : per lui non è solo un tratto estetico, ma uno stile di vita e un modo di rapportarsi agli altri.

: per lui non è solo un tratto estetico, ma uno stile di vita e un modo di rapportarsi agli altri. Pronto a innamorarsi di nuovo, purché sia con la persona giusta, con cui condividere valori ed emozioni.

Un viaggio alla scoperta dell’amore su Real Time

Max incontrerà sedici splendide ladies, con cui avrà modo di approfondire la conoscenza nel corso delle 8 puntate da 75 minuti ciascuna. Sarà un percorso emozionante e ricco di sorprese, dove il romanticismo sarà al centro di ogni episodio.

The Golden Bachelor Italia è una produzione Fremantle Italia per Warner Bros. Discovery, con gli episodi disponibili in anteprima streaming su discovery+.