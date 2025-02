Sergio Friscia e Roberto Lipari tornano alla conduzione di Striscia la Notizia

Nuovo passaggio del testimone dietro il bancone di Striscia la Notizia, che continua a registrare ottimi ascolti. Dopo la conduzione di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, torna la coppia Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Alla quarta stagione consecutiva, il duo Friscia-Lipari ha condotto insieme 230 puntate del tg satirico di Antonio Ricci. In questa edizione, è la loro seconda tornata dietro il bancone, dopo il successo del periodo 14 ottobre – 7 dicembre 2024.

Sergio Friscia, 53 anni, ha commentato con ironia il suo ritorno:

«È stato molto doloroso per me interpretare un telespettatore… Ma finalmente torno a condurre Striscia! È un piccolo passo per me ma un grande salto per l’umanità.»