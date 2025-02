Storie di donne al bivio con Monica Setta continua il successo su Rai 2: ascolti in crescita

Il programma televisivo “Storie di donne al bivio”, ideato e condotto dalla giornalista Monica Setta, continua a conquistare il pubblico con ottimi risultati in termini di ascolti e una narrazione coinvolgente. Lo spin-off “Storie di donne al bivio Weekend”, andato in onda sabato scorso, ha registrato un 5,70% di share, con 650.000 telespettatori, avvicinandosi alla soglia del 6%.

Boom di “Storie di donne al bivio” anche nella puntata di mercoledì 5 febbraio: in seconda serata su Rai 2, la trasmissione ha ottenuto uno share del 4,7% con 400.000 spettatori, confermandosi un appuntamento seguito dal pubblico.

Il format del programma

La trasmissione, in onda su Rai 2, si distingue per la capacità di raccontare le storie di donne provenienti da diversi settori, tra cui politica, economia e spettacolo. Il focus è sui momenti di svolta e sulle decisioni cruciali che hanno caratterizzato il loro percorso professionale e personale.

Un programma versatile e vincente

Uno dei punti di forza di “Storie di donne al bivio” è la sua capacità di adattarsi a diverse fasce orarie, ottenendo risultati soddisfacenti sia nella seconda serata del mercoledì, sia nel pomeriggio del sabato.

Lo spin-off del weekend continuerà la sua programmazione, con una breve pausa di due settimane per lasciare spazio agli eventi sportivi, per poi tornare il 15 febbraio con una puntata speciale alle 14:00, non legata al contesto sanremese.

Il ruolo di Monica Setta

La conduzione di Monica Setta si conferma un elemento determinante per il successo del programma. La giornalista, grazie alla sua esperienza e sensibilità, riesce a:

Creare un dialogo empatico con gli ospiti.

con gli ospiti. Approfondire tematiche di grande interesse per il pubblico.

per il pubblico. Rendere ogni puntata un racconto autentico e coinvolgente.

Dove rivedere le puntate

Chi desidera recuperare le puntate precedenti o approfondire le storie raccontate può accedere ai contenuti on-demand sulla piattaforma RaiPlay.

Un appuntamento da non perdere

Con l’attenzione costante alle storie personali degli ospiti, “Storie di donne al bivio” si conferma un programma di riferimento per chi ama il racconto di vita e l’approfondimento culturale.