Simone Cristicchi torna sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025 con il brano Quando sarai piccola, una canzone che affronta il tema della fragilità e dell’invecchiamento, con una profondità che da sempre caratterizza il suo stile. Oltre alla sua partecipazione in gara, l’artista duetterà nella serata delle cover con Amara, interpretando La cura di Franco Battiato, un tributo a uno dei più grandi maestri della musica italiana. In conferenza stampa, Cristicchi ha raccontato il significato del suo nuovo brano, il percorso che lo ha portato a Sanremo e le sue riflessioni sulla musica, l’arte e la vita. Ecco l’intervista completa nel corso dell’incontro stampa tenutosi oggi.

“Quando sarai piccola”: la canzone che aspettava il momento giusto

Perché hai scelto di portare “Quando sarai piccola” al Festival di Sanremo?

“Questa canzone è rimasta nel cassetto per cinque anni, scritta durante la prima quarantena. Molti mi avevano sconsigliato di inserirla nel mio album Dalle tenebre alla luce perché aveva un valore particolare, diverso dagli altri brani. Poi è arrivato il momento giusto e grazie a Carlo Conti, che ha riconosciuto la sua forza, ho deciso di presentarla a Sanremo. Per me non è solo una canzone, ma una testimonianza di vita vera, vissuta, un messaggio terapeutico. Il tema dell’invecchiamento e della fragilità è universale, e credo che questa canzone possa toccare il cuore di molte persone.”

Intervista a Simone Cristicchi: "Solo nella notte oscura brillano le stelle" - Il viaggio di "Quando sarai piccola" a Sanremo 2025

L’ispirazione dietro il brano

Com’è nata l’ispirazione per questa canzone?

“L’ispirazione è qualcosa di misterioso e trascendente, arriva nei momenti più inaspettati: mentre guido nel traffico o quando respiro l’odore di un bosco. Io e Amara non l’abbiamo scritta con Sanremo in mente, ma mentre lavoravamo all’album ci siamo accorti che aveva un’emotività potentissima. All’inizio il focus era sulla tenerezza di una madre che torna bambina, ma poi abbiamo aggiunto un altro aspetto fondamentale: la rabbia di vedere qualcuno che cambia. È difficile accettare la trasformazione delle persone care, ma questa è la sfida della vita.”

Un omaggio a Franco Battiato nella serata delle cover

Perché hai scelto di cantare “La cura” di Battiato nella serata delle cover?

“Da quattro anni porto in giro il Concerto Mistico per Battiato, un omaggio alla sua parte più spirituale e profonda. Quando è arrivato il momento di scegliere un duetto per Sanremo, ho pensato subito a lui e alla mia compagna di viaggio e di vita, Amara. La cura è una canzone universale, di amore assoluto, e incredibilmente nessuno l’aveva mai eseguita nella serata delle cover. Inoltre, il fonico che mi seguirà a Sanremo è lo stesso che ha lavorato con Battiato, quindi sento questa connessione come un segno di protezione.”

L’esperienza di Sanremo

Ti senti un pesce fuor d’acqua a Sanremo 2025?

“No, perché sono me stesso. Conosco le dinamiche del Festival, ma non voglio recitare una parte. Sento di essere fedele alla mia essenza e questa è la mia vera forza.”

Il pubblico si aspetta da te sempre canzoni profonde ed emozionanti. Ti pesa questa responsabilità?

“No, perché non faccio altro che essere me stesso. Il mio è un colore specifico all’interno del mosaico del Festival. Sono felice che Carlo Conti abbia riportato i cantautori a Sanremo, perché negli ultimi anni erano stati un po’ messi in disparte.”

Il legame con la fragilità e l’attenzione ai più deboli

La tua musica ha sempre avuto un’attenzione particolare per i fragili. Da dove nasce questa sensibilità?

“Fin da bambino ho avuto questa attitudine. Se non avessi trovato nell’arte la mia valvola di sfogo, sarei stato un ragazzo chiuso e arrabbiato. Ho passato due anni della mia vita chiuso in camera a disegnare, rifiutando il contatto con il mondo. La musica mi ha salvato e per questo sento il bisogno di dare voce agli esclusi, agli emarginati, agli anziani. Ho scritto molte canzoni su di loro, come L’ultimo valzer, che racconta una storia d’amore nata in una casa di riposo. Anche Quando sarai piccola nasce da questo stesso amore e rispetto per il mondo degli anziani.”

L’arte come strumento per lasciare un segno

Qual è il messaggio più importante che vuoi lasciare con la tua musica?

“Credo che dobbiamo puntare sulla luce. C’è un’iscrizione attribuita a San Benedetto che dice: “Solo nella notte oscura brillano le stelle.” Anche nei momenti più difficili possiamo trovare frammenti di luce. Oggi più che mai, dobbiamo essere quelle stelle che illuminano il cielo.”

Con la sua profondità e il suo talento, Simone Cristicchi si prepara a portare sul palco dell’Ariston una delle canzoni più intense di questa edizione di Sanremo. Non resta che attendere la sua esibizione per lasciarsi trasportare ancora una volta dalla sua poesia e dalla sua straordinaria capacità di emozionare il pubblico.