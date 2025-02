Joan Thiele fa il suo debutto al Festival di Sanremo con “Eco”, una canzone intensa e personale, nata un anno e mezzo fa e dedicata a suo fratello. Il brano, però, ha un valore universale e vuole essere un invito alla riflessione su temi come la crescita, la famiglia e l’identità.

“Eco” è un brano che mescola introspezione e consapevolezza. Il testo affronta il tema della crescita emotiva e delle sfide che la vita pone lungo il cammino. “E ti giuro non ho più bisogno di fingere, questa mia vita è il mio viaggio ed io traccio da sola le scelte che faccio” è una dichiarazione di indipendenza e autodeterminazione, ma anche il riconoscimento che la presenza di una persona cara può dare coraggio nei momenti di difficoltà.

Il pezzo è una dedica a suo fratello, una figura che rappresenta stabilità in un mondo che cambia: “Se ci sei tu, ho più coraggio”. L’infanzia condivisa diventa un ricordo prezioso, un legame che aiuta a navigare l’età adulta con più sicurezza.

Uno degli aspetti più toccanti della canzone è la riflessione sulla famiglia, vista non come una struttura fissa ma come qualcosa di fluido: “Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa”. La frase “Siamo figli dell’indifferenza, cresciuti da una donna più pura della bellezza” racconta la realtà di chi è cresciuto con valori forti ma ha dovuto trovare da solo il proprio posto nel mondo.

Il brano parla anche del potere delle idee e di come queste abbiano un impatto più profondo della rabbia: “Se capissi perché contano sempre più le idee, rimangono negli occhi della gente, hanno più potere della rabbia, tu difendile”. Un messaggio potente che spinge ad abbracciare il cambiamento senza paura.

Musicalmente, “Eco” fonde elementi di elettronica, pop alternativo e cantautorato. Joan Thiele, con il suo stile sofisticato e ricercato, crea un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. La produzione minimale ma avvolgente enfatizza la voce delicata e carismatica della cantante, rendendo il brano emozionante e coinvolgente.

Il crescendo musicale accompagna perfettamente la narrazione, enfatizzando la crescita emotiva raccontata nel testo. Il ritornello, con il suo “Bang bang woo”, introduce un contrasto tra delicatezza e forza, sottolineando l’energia di una canzone che invita a trovare coraggio nella vulnerabilità.

E ti giuro non ho più bisogno di fingere

Questa mia vita è il mio viaggio ed io

Traccio da sola le scelte che faccio

Ma se ci sei tu

Ho più coraggio

E ricordo quando eri bambino

E restavamo ore abbracciati nel letto

Per sentirci grandi e la musica poi ci baciava

Per farci sentire un po’ meno soli

Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

(Bang bang woo)

E ti giuro se il tempo è una linea che cambia

Sarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le cose

Ma se ci sei tu

Sì, resto calma

Forse sarà l’insicurezza

Sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa

Sarà che siamo figli dell’indifferenza

Cresciuti da una donna più pura della bellezza

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

Tu fissala forte dentro gli occhi

Spara al centro qui la notte non ci fotte

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

E quando ti senti più fragile

Cambia la pelle

Equilibrio instabile

Fidati è meglio sbagliare che restare immobile

E se potessi dirti che

Qui la paura non ha età

E se capissi perché contano sempre più le idee

Rimangono negli occhi della gente

Hanno più potere della rabbia

Tu difendile

(Bang bang woo)