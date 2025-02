Dopo la partecipazione nel 2024 con il brano “Tu no”, Irama torna per la sesta volta al Festival di Sanremo, la quinta tra i Big, con “Lentamente”. La canzone racconta il declino di un amore, con un testo carico di tensione emotiva e un sound che mescola sonorità pop e urban.

“Lentamente” si sviluppa come una riflessione sulla fine di una relazione, in cui i sentimenti si dissolvono poco alla volta. Il verso iniziale “Non ti ricordi che sei stata tu crudele, crudele, crudele” evidenzia il senso di tradimento e disillusione che permea l’intero brano.

Irama descrive un rapporto tormentato, fatto di passione e dolore, in cui il protagonista non riesce a distaccarsi completamente dall’altra persona: “Col tuo profumo d’estate tornassi un attimo”. Un richiamo malinconico al passato che mostra la difficoltà di lasciar andare una relazione che ha lasciato ferite profonde.

Il titolo “Lentamente” rappresenta perfettamente il concetto della canzone: un amore che non finisce di colpo, ma si consuma poco a poco, lasciando cicatrici indelebili. Il ritornello “Lentamente si sta spegnendo ogni fottuto sentimento” è il cuore pulsante del pezzo, una dichiarazione amara che racconta la consapevolezza della fine imminente.

Il brano gioca con immagini forti e simboliche, come “Ballavi nuda su una canzone classica”, un contrasto tra passato e presente che enfatizza la nostalgia e l’ineluttabilità della separazione.

Musicalmente, “Lentamente” unisce elementi pop ed elettronici con influenze urban, in perfetto stile Irama. Il brano presenta una melodia avvolgente, arricchita da una produzione sofisticata che enfatizza il testo emotivo.

L’alternanza tra momenti più intimi e esplosioni vocali nel ritornello contribuisce a creare un crescendo emotivo che cattura l’ascoltatore, trasmettendo tutta la sofferenza di un legame che si spegne.

Non ti ricordi che

Sei stata tu crudele, crudele, crudele

Fredda come la neve, la neve, la neve

Perché era solo una scusa l’idea

Che tra noi era soltanto sesso

Come se tu

Almeno tu

Col tuo profumo d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

È meglio fare l’amore se l’amore è un incendio

Speravi che i sensi di colpa finissero

Ma torneranno quando tornerò

E il tuo sorriso mi mastica

Ballavi nuda su una canzone classica (na na na)

Non te ne accorgi che hai distrutto tutto lentamente

Ho distrutto tutto lentamente

Tu

Almeno tu

In quella notte d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Non vedi che

Quando mi guardi davvero negli occhi

Non sai se scappare restare

Se hai voglia

Ma dimmi che sono lontano anni luce

Lontano da te

E te lo si legge dagli occhi che mi odi

E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te

Lentamente

Si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Ogni fottuto sentimento