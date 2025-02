Sanremo 2025: gli artisti più ascoltati su Spotify, da Tony Effe a Serena Brancale

Il Festival di Sanremo non è solo la più importante kermesse musicale italiana, ma un vero e proprio fenomeno culturale che attraversa generazioni e tendenze. Mentre il pubblico si prepara a vivere l’edizione 2025, gli artisti in gara si contendono già la scena su Spotify, dove milioni di utenti ascoltano quotidianamente le loro canzoni.

Un recente studio condotto da Preply ha analizzato gli ascolti mensili su Spotify dei 30 artisti in gara, rivelando chi domina le playlist degli italiani e quali brani stanno già facendo il giro del web.

Tony Effe e Rose Villain in vetta: i più ascoltati su Spotify

Dai big ai nuovi talenti, il cast di Sanremo 2025 riflette il panorama musicale attuale, con artisti che spaziano dal rap alla trap, dal pop all’indie. Ben 18 dei 30 partecipanti superano il milione di ascoltatori mensili, confermando l’appeal mainstream di questa edizione.

A guidare la classifica troviamo Tony Effe, con 4.347.024 ascoltatori mensili, seguito da Rose Villain (3.914.044) e Olly (3.299.992).

Ecco la top 5 degli artisti più ascoltati su Spotify tra i partecipanti al Festival:

Tony Effe – 4.347.024 ascoltatori Rose Villain – 3.914.044 Olly – 3.299.992 Elodie – sempre più icona del pop italiano Achille Lauro – tra spettacolo, provocazione e innovazione

Al centro della classifica troviamo Fedez, che continua a mescolare musica e attualità, e Irama, ormai un punto di riferimento nel panorama pop italiano. Spiccano anche i Coma_Cose, capaci di creare uno stile unico e inconfondibile.

Brunori Sas e Giorgia rappresentano invece il lato più classico e raffinato della musica italiana, mentre tra le sorprese spunta Clara, con 1.429.181 ascoltatori mensili, che supera nomi più affermati come Francesco Gabbani e Noemi.

Nella parte bassa della classifica troviamo invece Massimo Ranieri e Marcella Bella, le cui hit storiche resistono al tempo ma faticano nel mondo dello streaming. Tra i giovani, invece, sperano nel Festival per farsi conoscere Joan Thiele, Lucio Corsi e Sarah Toscano. Serena Brancale chiude la lista, pronta a sfruttare l’occasione sanremese per imporsi a un pubblico più ampio.

Le canzoni più ascoltate: Italodisco e Mediterranea in cima

Oltre agli artisti, quali sono i brani più ascoltati su Spotify? Anche qui emergono hit sanremesi e tormentoni recenti, dimostrando il forte legame tra il Festival e le classifiche di streaming.

Top 5 delle canzoni più ascoltate tra gli artisti di Sanremo 2025:

Italodisco – The Kolors (175 milioni di ascolti) Mediterranea – Irama (128 milioni) Angelina Jolie – Bresh (111 milioni) Partire da te – Rkomi Fuoco e benzina – Emis Killa

Sorprende come molte di queste tracce, tra cui Mediterranea, Click Boom!, Viceversa, Fiamme negli occhi e Mai dire mai, siano state lanciate proprio grazie al Festival di Sanremo, confermando il suo impatto sullo streaming musicale.

Nella seconda parte della classifica troviamo nomi più storici come Massimo Ranieri con Perdere l’amore e Giorgia con Come saprei, accanto a Fedez (Allucinazione collettiva) e Francesca Michielin (Io non abito al mare).

Gli ultimi posti spettano a Simone Cristicchi, Joan Thiele, Serena Brancale, Lucio Corsi e Olly, con meno di 10 milioni di ascolti per i loro brani più noti.

Il metodo dell’analisi

L’indagine si è basata sui dati di ascolto mensili su Spotify di ciascun artista in gara a Sanremo 2025. Per calcolare la popolarità delle canzoni, è stata individuata la traccia più ascoltata di ogni artista, escludendo eventuali collaborazioni con altri cantanti, a meno che non si trattasse di produttori musicali.

Nel caso del quartetto Guè, Shablo, Tormento e Joshua, è stata calcolata una media tra i loro ascolti mensili e tra le loro canzoni più popolari.

Questi dati offrono uno sguardo interessante su chi parte favorito a livello di popolarità in questa edizione di Sanremo 2025, ma sarà il palco dell’Ariston a decretare chi riuscirà a trasformare gli ascolti digitali in successo reale e duraturo.