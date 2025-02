A trent’anni dalla vittoria con “Come saprei”, Giorgia torna in gara al Festival di Sanremo per la quinta volta tra i Big con “La cura per me”. Il brano si presenta come una riflessione profonda sull’amore, la paura della solitudine e il bisogno di trovare in qualcuno una cura per il proprio dolore.

Un viaggio interiore tra emozioni contrastanti

“La cura per me” esplora il dualismo tra il desiderio di avvicinarsi a qualcuno e la paura di lasciarsi andare completamente. Il verso iniziale “Dentro la mano una carezza sul viso, senz’anima questo sorriso” trasmette subito un senso di malinconia e di vuoto emotivo, sottolineando come anche i gesti più intimi possano perdere significato in una relazione complicata.

Giorgia canta di un amore tormentato, caratterizzato da continue oscillazioni tra la vicinanza e la distanza emotiva: “Più ti avvicini e più io mi allontano”. Il brano racconta il bisogno di protezione e al tempo stesso la paura di dipendere troppo da qualcuno.

Il peso della solitudine e il bisogno di una “cura”

Uno dei temi portanti del testo è la paura della solitudine, che emerge con forza nel ritornello: “Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna”. Qui, lo sguardo della persona amata viene paragonato alla luna, simbolo di guida e presenza rassicurante nel buio della notte.

La frase “Solo tu sei la cura per me” rappresenta il cuore emotivo del brano, sottolineando il legame profondo tra amore e guarigione interiore. Tuttavia, la consapevolezza della fragilità di questa dipendenza affiora nei versi finali, in cui la protagonista decide di affrontare la paura della solitudine e di ritrovare la propria indipendenza: “Non sarò mai più sola, per me”.

Un sound elegante tra soul e pop contemporaneo

Dal punto di vista musicale, “La cura per me” si muove tra sonorità soul e pop sofisticato, elementi che da sempre caratterizzano lo stile di Giorgia. La produzione, curata con attenzione ai dettagli, esalta la voce potente e vibrante della cantante, creando un’atmosfera avvolgente e intensa.

L’alternanza tra momenti più intimi e aperture vocali maestose contribuisce a enfatizzare il crescendo emotivo della canzone, rendendola una delle ballate più toccanti di questo Sanremo 2025.

Il testo della canzone “La cura per me”

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato

Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore

Ogni mia stupida emozione

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

Tutto passa

Ma scordarti non so ancora come si faccia

Qualcosa lo dovevo rovinare

Nascondo una lacrima nel mare, ferito

Voglio andare avanti all’infinito

Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando

Ora anche tu

Per me sei la luna

Per me sei la cura

Per me sei avventura

Ma non sei nessuno

Spengo la paura

Di rimanere sola

Per quegli occhi

Per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Non sarò mai più sola

Per me

Con “La cura per me”, Giorgia dimostra ancora una volta la sua capacità di trasformare le emozioni più profonde in musica, regalando al pubblico di Sanremo 2025 un brano carico di intensità e sentimento.