Dopo il debutto nel 2021 come vincitrice di Amici e l’apparizione dello scorso anno come ospite nella serata delle cover con BigMama, Gaia torna in gara al Festival di Sanremo 2025 con “Chiamo io chiami tu”. Il brano si presenta come un’analisi sincera e disillusa delle relazioni moderne, tra nostalgia, desiderio e l’incapacità di lasciarsi davvero alle spalle il passato.

“Chiamo io chiami tu” racconta il tira e molla di un rapporto fatto di incomprensioni e attese, dove nessuno vuole cedere per primo. Il testo gioca con la ripetizione del titolo, quasi fosse un mantra ossessivo che rappresenta l’eterno ritorno di due persone incapaci di allontanarsi definitivamente.

L’immagine di “Per esempio a me piace la musica, stare nuda e nessuno che giudica” è un’apertura sincera e diretta, che esprime un desiderio di libertà e autenticità. Ma la libertà, nel contesto del brano, si scontra con il bisogno di conferme e con la difficoltà di chiudere un capitolo che continua a riaprirsi.

Il brano descrive una relazione che vive di attese infinite e di scuse ripetute, rappresentata nell’immagine “Come i rami contorti dell’edera, ci aggrappiamo a una scusa ridicola”. La metafora dell’edera richiama il concetto di legame viscerale, difficile da spezzare, ma allo stesso tempo soffocante.

La frase “L’amore è una cosa più piccola” smonta il mito del grande amore romantico, suggerendo che spesso si tratta di qualcosa di più quotidiano e meno epico di quanto si immagini.

Musicalmente, “Chiamo io chiami tu” si inserisce nel filone del pop contemporaneo con influenze urban e latin, generi che Gaia ha già esplorato con successo. La produzione curata da autori di spicco come Davide Petrella e Gianclaudio Gozzi dona al brano un sound accattivante e attuale, che si adatta perfettamente al contesto radiofonico e alle playlist digitali.

L’alternanza tra strofe riflessive e un ritornello ipnotico enfatizza il senso di circolarità della storia raccontata, rendendo il pezzo orecchiabile e coinvolgente.

Per esempio a me piace la musica

Stare nuda e nessuno che giudica

Amo il cibo di strada

I capelli del mare

Anche farmi del male

Che stupida

Menomale che non prende l’Iphone

Tra le onde alte di Rio

Un silenzio che mi spezza un po’

Che mi brucia un po’

Come fa uno shot

E quante parole che

Lasciano un vuoto

Ti lasciano solo

Qualcosa in cui credere

Niente di serio se uno dei due se ne va

Per una bugia di più

Nascosta sotto le labbra

Poesia di contrabbando,

Ti ricordi quando

Era soltanto un gioco

Chiamo io chiami tu

Chi è il primo che cede stasera

Dimmi dove sei

Dove dove dove dove

Solo io solo tu

Tanto non ne vale la pena

Chissà dove sei

Dove dove dove dove

E ogni volta che stiamo così

Non serve a niente

Tanto è sempre lunedì

Lo stesso film

Non mi aspettare

Non ti scordare

Di me mai più

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiama

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiamo io, chiami tu

Chiama

Come i rami contorti dell’edera

Ci aggrappiamo a una scusa ridicola

Stiamo qui ad aspettare

In un limbo infernale

L’amore è una cosa più piccola

Cosa rimane se

Troppe persone si fottono il cuore

A pensare che poi non è

Niente di serio se uno dei due se ne va

Per una bugia di più

Nascosta sotto le labbra

Poesia di contrabbando

Ti ricordi quando

Era soltanto un gioco

Chiamo io chiami tu

Chi è il primo che cede stasera

Dimmi dove sei

Dove dove dove dove

Solo io solo tu

Tanto non ne vale la pena

Chissà dove sei

Dove dove dove dove