Francesco Gabbani torna sul palco dell’Ariston con la canzone “Viva la vita”, segnando così la sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo. Dopo la vittoria tra le Nuove Proposte nel 2016, il trionfo tra i Big nel 2017 e il successo del 2020, il cantautore porta un brano che celebra la bellezza dell’esistenza e il valore di ogni singolo attimo.

“Viva la vita” è un inno alla vita in tutte le sue sfaccettature. Il testo invita a vivere pienamente ogni momento, senza lasciarsi frenare dai dubbi o dalle paure. Il concetto chiave è che la vita è “solo un attimo, un lungo attimo”, un invito a godere del presente senza rimpianti.

L’incipit del brano (“Ma non lo vedi? E non conta se non ci credi”) introduce immediatamente un messaggio di speranza e leggerezza. Gabbani suggerisce che, al di là delle incertezze e delle illusioni, esiste un senso più profondo nell’esistenza che va abbracciato con entusiasmo.

Nel testo, Francesco Gabbani gioca con il concetto di verità e menzogna: “Sarà che una bugia dice la verità più della verità”. Un’affermazione intrigante che suggerisce come, a volte, le illusioni possano aiutarci a comprendere meglio la realtà.

L’immagine della vita come una “domenica” e la ripetizione del ritornello “Viva la vita così com’è” creano un’atmosfera avvolgente, positiva e liberatoria. La musica accompagna questo messaggio con un ritmo incalzante e melodie coinvolgenti, caratteristiche distintive dello stile di Gabbani.

Musicalmente, “Viva la vita” richiama il pop raffinato e dinamico che ha reso celebre Gabbani. L’arrangiamento combina strumenti acustici ed elettronici, creando un perfetto equilibrio tra energia e profondità emotiva.

Il crescendo emotivo del brano accompagna la narrazione testuale, enfatizzando il senso di appartenenza e condivisione. Il verso “Insieme due paralisi faranno movimento” è una delle immagini più evocative del pezzo, sottolineando l’importanza della connessione tra le persone.

Ma non lo vedi?

E non conta se non ci credi

Che siamo un momento

Tra sempre e mai più

Come una poesia

Dentro l’eternità per una botta e via

Sarà che una bugia

Dice la verità più della verità

Ma com’è limpida

Com’è domenica

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno un movimento

Insieme non si perderanno mai

E dimmi una bugia

La mezza verità, che tanto poi si sa…

Che cosa vuoi che sia

Su tutti i lividi farà da anestesia

E se ci brucerà

E se ci porta via, e se ci porta via

Viva la vita così com’è

Viva la vita questa vita che

È solo un attimo

Un lungo attimo

Viva la vita finché ce n’è

Viva la vita questa vita che

È solo un battito

Un lungo battito

A darsi il cambio

Ad aiutarsi

A consumarsi al vento

Assomigliarsi

Pelle e ossa

Stesso fuoco dentro

Insieme due paralisi faranno movimento

Insieme due romantici alle porte dell’inferno

Viva la vita così com’è

Viva la vita, questa vita che

È solo un attimo, un lungo attimo

Ma in fondo tu lo sai quello che sento

È vivere davvero ogni momento