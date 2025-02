Francesca Michielin torna sul palco dell’Ariston per la terza volta, ma con un’anima artistica diversa rispetto al passato. “Fango in Paradiso” è una canzone che segna un nuovo capitolo nella carriera della cantautrice veneta, un brano che la vede aprire il cuore come mai prima d’ora.

L’artista stessa ha dichiarato di non essersi mai esposta in modo così vulnerabile, e il risultato è una ballata intensa che racconta il dolore e la complessità di un addio, con immagini evocative e profonde.

“Fango in Paradiso” è un brano che affronta il tema della fine di una relazione in modo crudo e sincero. L’incipit della canzone, “Dopo centomila lacrime, le grondaie cadono”, trasmette fin da subito un senso di malinconia e devastazione interiore.

La Michielin dipinge il dolore dell’addio attraverso immagini contrastanti, tra speranza e rassegnazione: “Quasi speravo tu mi avessi tradito” è una frase emblematica che mostra il paradosso emotivo di chi, pur di chiudere una relazione, cerca un motivo definitivo per smettere di soffrire.

Il ritornello, con la sua riflessione su quanto amore venga sprecato e sui “vetri rotti che sono plastica”, enfatizza l’illusorietà dei sentimenti vissuti, come se ogni emozione fosse destinata a perdere la sua autenticità.

Il titolo della canzone è una metafora potente: il “Paradiso” rappresenta un amore idealizzato, un rapporto che avrebbe dovuto essere perfetto, ma che in realtà è stato contaminato, sporcato da incomprensioni e ferite.

La frase “Se c’è fango in Paradiso” racchiude tutta la disillusione della protagonista, che si ritrova a fare i conti con una realtà ben diversa dalle aspettative iniziali. Il brano esplora così la consapevolezza che non sempre l’amore riesce a essere puro e salvifico, e che alcune storie sono destinate a finire nel disordine delle emozioni irrisolte.

Dal punto di vista musicale, “Fango in Paradiso” si sviluppa come una ballata pop con influenze indie e un arrangiamento che alterna momenti intimi a esplosioni emotive. La produzione, curata da Dario Simonetta e Antonio Raina, crea un’atmosfera intensa, capace di valorizzare il timbro dolce e al contempo graffiante di Francesca Michielin.

La scelta di un sound minimale nelle strofe e di un crescendo nel ritornello contribuisce a dare maggiore enfasi al testo, rendendo ogni parola ancora più incisiva.

Dopo centomila lacrime

Le grondaie cadono

Non so se vorrei rifarlo da capo

Quasi speravo tu mi avessi tradito

Ti avrei scritto tutto in un messaggio

Ma non sapevo se ero in grado

Mi hai fatta piangere fuori dallo stadio

Ma avrei voluto fosse tutt’altro

E va bene

E va bene

E va bene così

Non mi aspetto niente di sensato

Come quei cartelli gialli per terra con su scritto

“Attenzione! Il pavimento è bagnato”

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita in un film

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Quante volte mi avrai fatto il cinema

Dentro a quel supermercato

Non so se l’avevi considerato

Che uno dei due sarebbe stato da schifo

Ma va bene

Va bene

Più o meno così

Non mi aspetto niente di sensato

Da chi l’edera la compra già finta e poi in estate la tiene su un balcone in un vaso

Come se

Cambiasse ancora qualcosa così

Ci vorrebbe un’altra vita

E quanto amore sprecherò

Quanti vetri rotti

Che sono plastica

Per i tuoi stupidi occhi

Se non piangi mai

Programmare un addio chiusi in macchina

Era tutta teoria ma non pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di volersi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà con chi farai un figlio

Se poi cambierai indirizzo

Se c’è fango in paradiso

Ma non lo so

Programmare un addio chiusi in macchina

Quasi zero poesia, solo pratica

Mi dispiace però

A volte capita

Di amarsi sempre

O mai più

Non c’è più il soffitto

Chissà se ti vedrò in giro

Se avrai perso, se avrò vinto

Se c’è fango in Paradiso