Fedez torna sul palco dell’Ariston dopo l’esperienza del 2021 con Francesca Michielin, con cui conquistò il secondo posto con “Chiamami per nome”. Questa volta, il rapper di Rozzano si presenta da solo con “Battito”, un brano che affronta un tema molto delicato: la depressione.

In più occasioni, Fedez ha parlato apertamente della sua lotta contro i problemi di salute mentale, e in “Battito” questa battaglia diventa musica, in una canzone che mescola introspezione, dolore e desiderio di rinascita.

Un testo che racconta il tormento interiore

Il testo di “Battito” è un viaggio nella mente di chi affronta la depressione, personificata come una presenza invadente e oppressiva. “Ti porterei in terapia solo per farti capire il male che fai” è una frase chiave che evidenzia il senso di lotta interiore e l’impossibilità di liberarsi facilmente da questo stato d’animo.

L’immagine della “fluoxetina” (farmaco antidepressivo) e delle “paranoie che hanno bisogno di troppe attenzioni” sottolinea la costante battaglia tra la voglia di guarire e la paura di non riuscirci. L’uso del linguaggio è crudo e diretto, tipico dello stile di Fedez, capace di trasformare esperienze personali in testi universali.

La metafora del battito: tra ansia e rinascita

Il titolo della canzone, “Battito”, ha un doppio significato: da un lato, rappresenta l’accelerazione del cuore in momenti di ansia e panico; dall’altro, simboleggia la volontà di continuare a vivere e di trovare un senso anche nel dolore.

Nel ritornello, “E aumenta pure il battito, battito”, la voce di Fedez trasmette un senso di soffocamento e di instabilità emotiva. Ma il brano non è solo un grido di disperazione: attraverso le strofe emergono anche la consapevolezza e la voglia di superare questo stato.

Un sound che fonde elettronica e melodia

Dal punto di vista musicale, “Battito” unisce sonorità elettroniche a un arrangiamento che alterna momenti minimalisti a esplosioni ritmiche. La produzione, curata da Dardust e da autori come Dario Faini e Davide Simonetta, contribuisce a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, perfettamente in linea con il tema della canzone.

Il testo della canzone “Battito”

Il testo della canzone Battito

Ti porterei in terapia

Solo per farti capire, il male che fai

Spero che sia un’amnesia

Spengo la luce e mi vieni a trovare

Fluoxetina, poca saliva

Quando mi trovo a parlare di te

Sei la carne è viva

La mente è schiva

Vaga nel buio più buio che c’è

Sento un pugno nello stomaco

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Stringimi avvolgimi

Poi lasciami respirare

Seratonina cercasi

Illudimi

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Battito, battito

Battito, battito, battito, battito, battito accelerato affronto una guerra da disarmato

Ho alzato barriere di filo spinato

Ma le ho sempre messe nel lato sbagliato

Mi sento annullato

Dottore che cosa mi ha dato

Socialmente accettato

Anestetizzato

Da un metodo legalizzato

Calmati

Sto contando i battiti

Siamo così fragili

Ci feriamo anche sfiorandoci

Ti ho odiata te lo giuro

Facciamo un po’ ciascuno

Basta un po’ di zucchero e va giù pure il cianuro

Sento un pugno nello stomaco (nello stomaco)

Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni

Forse mento

Quando ti dico

Sto meglio

Dentro i miei occhi

Guerra dei mondi

Tu mi conosci

Meglio di me

Vorrei guarire

Ma non credo

Vedo nero pure il cielo

Vetri rotti schegge negli occhi

Prenditi i sogni

Pure i miei soldi

Basta che resti lontana da me

Vedo il bicchiere

Mezzo pieno

Con due gocce di veleno

Tu mi fotti

Respiri corti

E aumenta pure il battito, battito

Con “Battito”, Fedez porta a Sanremo 2025 un brano toccante e personale, dimostrando ancora una volta il suo talento nel trasformare esperienze intime in musica che colpisce e fa riflettere.