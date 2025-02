Elodie torna per la quarta volta in gara al Festival di Sanremo, dopo le partecipazioni del 2017, 2020 e 2023, senza contare il suo ruolo di co-conduttrice nel 2021. Con “Dimenticarsi alle 7”, la cantante porta sul palco dell’Ariston un brano che esplora il tema del distacco, dell’amore che si dissolve nel tempo e della difficoltà di lasciarsi davvero alle spalle il passato.

Il testo di “Dimenticarsi alle 7” è una riflessione profonda sulle relazioni e sul modo in cui le persone cercano di dimenticare chi hanno amato. L’orario, le 7, non è casuale: simboleggia l’inizio di una nuova giornata, ma anche la necessità di archiviare un capitolo della propria vita.

Elodie racconta il dolore dell’addio con versi intensi e immagini potenti: “Quanta gente passa e se ne va, che non sa chi sei” evoca la solitudine e l’anonimato di chi affronta una separazione. C’è una consapevolezza amara nel riconoscere che, nonostante i sentimenti vissuti, il mondo va avanti e le persone si allontanano senza lasciare traccia.

Uno degli elementi più interessanti del brano è il contrasto tra il ricordo e la realtà attuale. “Prima ancora prima che ti incontrassi” e “Travolti da un’idea che non vuoi che passi” raccontano il desiderio di fermare il tempo, di aggrapparsi a qualcosa che ormai è destinato a svanire. Tuttavia, la consapevolezza della fine emerge con forza nel ritornello, dove il desiderio di ritrovare l’altro si scontra con la necessità di dimenticare: “Dove vai amore, ora che ho bisogno di te ancora e ancora di più”.

Musicalmente, “Dimenticarsi alle 7” si distingue per un’atmosfera eterea e coinvolgente. La produzione, curata da Dardust e Davide Simonetta, unisce elementi elettronici a un sound pop raffinato, creando un tappeto sonoro perfetto per esaltare la voce di Elodie. Il brano segue la linea stilistica che la cantante ha esplorato negli ultimi anni, con un mix di melodia e ritmo che lo rende immediatamente riconoscibile e adatto sia al contesto sanremese che alle classifiche radiofoniche.

Quanta gente passa e se ne va

Che non sa chi sei

Contarla credo sarebbe inutile

In un mondo che è freddo oramai

Stasera

Ci sei solo tu nella città

Degli occhi miei

Se è vero che poi fanno la ruggine

Io non voglio più piangere così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(Amore)

Poi rivedersi ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Quando prendi a calci la poesia

Ma che bella sei

Nella tua solitudine

Sembra tutto più facile così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(Amore)

Ancora ancora ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora e ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Così di un giorno qualunque

Mentre si parla di niente

Lì seduti in un bar

Può capitare a chiunque

Mai a noi no

Ma che strano effetto che fa

Mandare giù

La verità

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Dove vai

Rimani

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare