La 75esima edizione del Festival di Sanremo vedrà il ritorno sul palco dell’Ariston dei Coma_Cose con “Cuoricini”. Il duo, formato da California e Fausto Lama, si presenta per la terza volta alla kermesse dopo il successo di “Fiamme negli occhi” nel 2021 e “L’Addio” nel 2023, entrambi certificati doppio disco di platino. Con il loro stile inconfondibile, a metà tra cantautorato e urban pop, i Coma_Cose raccontano in questa nuova canzone un amore frammentato, intrappolato nei simboli dell’era digitale.

Un cambio di stile: sonorità anni ‘80 e ritmo radiofonico

Rispetto alla loro ultima partecipazione a Sanremo, i Coma_Cose cambiano registro e propongono un brano scanzonato e veloce, dal forte richiamo alle sonorità anni ‘80. “Cuoricini” si distingue per la sua immediatezza e per una produzione dal sound brillante e accattivante, che lo rende particolarmente radiofonico. Questo cambio di stile segna un’evoluzione nella loro discografia, mostrando una sfaccettatura più leggera e ironica della loro musica.

Un brano che fotografa le relazioni al tempo dei social

“Cuoricini” è un brano che gioca con l’ironia e la malinconia per descrivere una storia d’amore vissuta attraverso lo schermo di uno smartphone. Il testo evidenzia la superficialità delle interazioni digitali, dove i sentimenti vengono sostituiti da emoticon e like. Il protagonista si sente trascurato e frustrato dall’incapacità della persona amata di comunicare realmente, riducendo tutto a semplici “cuoricini”.

L’uso di metafore come “un divano e due telefoni è la tomba dell’amore” sottolinea l’isolamento emotivo causato dalla tecnologia, mentre il ritornello ripetitivo rafforza il senso di alienazione: “Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini”. La scelta di un linguaggio semplice e diretto, tipico dello stile del duo, rende il messaggio immediato e accessibile a tutti.

Il contrasto tra modernità e autenticità

Un elemento chiave della canzone è il contrasto tra il desiderio di autenticità e la ricerca ossessiva di conferme digitali. Il testo esplora questa dicotomia attraverso immagini forti: “Quegli occhi sono due fucili, due fucili che sparano sui cuoricini, cuoricini”, un verso che trasmette il senso di vulnerabilità del protagonista, ferito dall’indifferenza emotiva della persona amata.

Il pezzo si sviluppa in una narrazione ciclica, partendo da un senso di frustrazione e culminando in una presa di consapevolezza: alla fine, l’amore non può essere misurato attraverso le notifiche di un social network. Un messaggio che, pur nella sua semplicità, risuona profondamente in un’epoca in cui le relazioni sono sempre più mediate dalla tecnologia.

Uno stile inconfondibile tra pop e cantautorato

Dal punto di vista musicale, “Cuoricini” mantiene il sound caratteristico dei Coma_Cose, pur con una svolta più leggera e ritmata rispetto ai loro brani precedenti. La fusione tra elettronica, indie-pop e influenze anni ‘80 crea una melodia accattivante e una struttura del brano che alterna momenti riflessivi a esplosioni ritmiche, rendendo la canzone immediatamente riconoscibile e radiofonica.

Come già dimostrato nelle loro precedenti partecipazioni al Festival, i Coma_Cose hanno la capacità di unire testi evocativi a sonorità contemporanee, creando brani che lasciano il segno sia per la loro musicalità che per il loro significato.

Il testo della canzone “Cuoricini”

Il testo della canzone Cuoricini

Oggi mi sento una pozzanghera

Se l’ansia mi afferra

Con lo sguardo verso il cielo

Ma il morale per terra

Se mi trascuri impazzisco

Come maionese

Ci sto male, male male male

Vorrei svagarmi ma oggi una canzone

Dura come un temporale

Anche se è molto popolare

E mi hai buttato via

In un sabato qualunque

Mentre andavi in cerca

Di uno slancio di modernità

Ma tu volevi solo

cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Un divano e due telefoni

È la tomba dell’amore

Ce l’ha detto anche un dottore

Porta un chilo di gelato

E poi nel dubbio porta un fiore

E almeno un kiss, please

E se oggi ho le pupille

Più grandi del cuore non mi giudicare

Male male male

Che dovrei dire io che ti parlavo

E tu nemmeno ti mettevi ad ascoltare

Tu mettevi solo

Cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Con “Cuoricini”, i Coma_Cose portano a Sanremo 2025 una riflessione attuale e pungente sull’amore digitale, con una nuova veste musicale che mescola ironia e leggerezza alle sonorità anni ‘80.