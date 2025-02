Dopo il successo dello scorso anno, Clara torna sul palco dell’Ariston per la 75ª edizione del Festival di Sanremo con Febbre, un brano che racconta il turbolento equilibrio emotivo di una relazione instabile. Accompagnata dai suoni elettronici inconfondibili di Dardust, la giovane artista esplora il tema delle emozioni altalenanti, delle illusioni sentimentali e della necessità di distinguere tra amore autentico e semplice attrazione.

Una ballata moderna dal forte impatto emotivo, che mescola immagini evocative e un sound elettronico capace di trasportare l’ascoltatore in un viaggio tra passione e tormento.

Il brano si apre con una dichiarazione intensa e diretta:

Questa frase introduce subito il tema centrale della canzone: un legame profondo, capace di ferire se infranto. Clara racconta un amore totalizzante, che però si trasforma in una battaglia tra il desiderio di sentirsi amati e il timore di essere soltanto un’illusione momentanea.

L’elemento dell’incertezza è costante nel testo, come evidenziato nei versi:

La “febbre” diventa metafora di un sentimento che oscilla, che non trova stabilità e che si consuma rapidamente, lasciando solo il dubbio sulla sua autenticità. Clara si interroga sulla natura della relazione: è vero amore o soltanto un’emozione passeggera?

Un altro aspetto centrale della canzone è il contrasto tra il mondo esteriore e quello interiore. Clara racconta il senso di inadeguatezza e alienazione in un ambiente che sembra scintillante, ma che in realtà la lascia isolata:

Questa immagine di una ragazza sola, osservando il lusso e la superficialità che la circondano, rappresenta un momento di introspezione e vulnerabilità. L’apparenza non è sufficiente a colmare il vuoto emotivo che il rapporto instabile ha lasciato dentro di lei.

La citazione degli occhi “Blu Klein” è un altro dettaglio interessante: Yves Klein, artista noto per il suo uso del blu intenso, rappresentava con quel colore un senso di profondità e infinito. Qui, lo sguardo del partner diventa un enigma, un abisso in cui Clara cerca risposte, senza trovarle.

Il brano si sviluppa come un ciclo, dove l’incertezza si ripete continuamente. Clara canta la difficoltà di liberarsi da un rapporto tossico, un’ossessione che sembra non voler svanire:

Questa immagine suggerisce che, nonostante il tempo passi e le cose cambino, certe emozioni rimangono ancorate nel cuore, come una febbre che non vuole andarsene.

Febbre

di J. Ettorre – C. Soccini – Calearo – F. Abbate – D. Faini

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Jet Music Publishing/

Dodo Music Italia/Sugarmusic/Miriolinga

