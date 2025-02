Brunori Sas debutta sul palco dell’Ariston per la 75ª edizione del Festival di Sanremo con L’albero delle noci, un brano che si preannuncia come una delle proposte più intense e poetiche della kermesse. Con il suo stile inconfondibile, fatto di narrazione intima e liriche profonde, il cantautore affronta il tema del tempo che scorre, del legame tra passato e futuro e del ruolo della paternità nella costruzione di una nuova consapevolezza emotiva.

Un testo che mescola malinconia e speranza, memoria e cambiamento, con immagini evocative che fanno della canzone un piccolo quadro emozionale. Vediamo nel dettaglio il suo significato.

Il brano si apre con un’immagine semplice ma potente:

L’albero delle noci diventa metafora della crescita e del passare del tempo, mentre lo sguardo della madre custodisce un fuoco vitale, simbolo dell’amore e della speranza. La narrazione si sviluppa attraverso una riflessione sulla propria esistenza, con Brunori che si dipinge come un canguro fra il passato e il futuro, oscillante tra il desiderio di stabilità e l’inevitabile evoluzione della vita.

L’artista usa la figura del ragioniere per descrivere la sua attitudine a calcolare anche i sentimenti:

Una frase che racchiude la lotta interiore tra razionalità ed emozione, il timore di lasciarsi andare completamente all’amore per paura di non poterlo gestire.

Uno dei temi centrali della canzone è la paternità, vissuta come una scoperta profonda e rivoluzionaria:

Brunori Sas riflette su come l’amore paterno abbia trasformato la sua percezione del mondo, spingendolo a confrontarsi con emozioni che prima sfuggivano alla sua razionalità.

Non mancano i riferimenti biblici e filosofici, come quello al sogno del faraone:

Una metafora del ciclo della vita, alternanza tra momenti di abbondanza e difficoltà, a cui l’uomo deve imparare ad adattarsi.

Nel ritornello emerge il bisogno di esprimere i sentimenti in modo autentico, senza paura:

Brunori racconta la difficoltà di comunicare i propri sentimenti più profondi, il timore di ferire l’altro con la verità. Tuttavia, il suo percorso emotivo si conclude con una rivelazione:

La paternità diventa la chiave per accettare la felicità, per abbandonare le paure e vivere pienamente le emozioni.

L’albero delle noci

di D. Brunori

Ed. Warner Chappell Music Italiana/Picicca/Nonsense Edizioni Musicali

Sono cresciute veloci le foglie sull’albero delle noci

E nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma

Io come sempre canguro fra il passato e il futuro

Scrivo canzoni d’amore alla ricerca di un porto sicuro

E come un ragioniere in bilico fra il dare e l’avere

Faccio partite doppie persino col mio cuore

Come si può cadere in basso

Da una distanza siderale

Sono passati veloci questi anni feroci

E nel mio cuore di padre il desiderio adesso è chiuso a chiave

E tu sei stata bravissima all’esame di maturità

Ad unire i puntini fra la mia bocca e la verità

Che tutto questo amore io non lo posso sostenere

Perché conosco benissimo le dimensioni del mio cuore

E posso navigare anche in assenza di stella polare

Vorrei cambiare la voce

Vorrei cantare senza parole

Senza mentire

Per paura di farti soffrire

Vorrei cantarti l’amore, amore

Il buio che arriva nel giorno che muore

Senza cadere

Nella paura di farti male

Sono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele

E le persone buone portano in testa corone di spine

Ed ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vino

E che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane

E a tutta questa felicità io non mi posso abituare

Perché conosco il sogno del faraone

Le vacche grasse e le vacche magre

E che si può cadere da una distanza siderale

Vorrei cambiare la voce

Vorrei cantare senza parole

Senza mentire

Per paura di farti soffrire

Vorrei cantarti l’amore, amore

La notte che arriva nel giorno che muore

Senza cadere

Nella paura di farti male

Sono cresciuti troppo veloci questi riccioli meravigliosi

E ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre

E tutta questa felicità forse la posso sostenere

Perché hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore

E posso navigare sotto una nuova stella polare